Papa Francisco y su lucha contra la neumonía: Su mensaje a los niños conmueve al mundo

El papa Francisco se ha caracterizado por ser cercano a los fieles católicos. Sus charlas, prédicas, libros y mensajes son replicados en diferentes medios de comunicación.

Las últimas semanas su figura se ha convertido en el centro de conversaciones y se tiene el seguimiento a cada avance de su salud. Este domingo 23 de febrero se ha dado a conocer que a pesar de su estado “crítico” por una neumonía bilateral, “pasó una noche tranquila” en el hospital, informó el Vaticano. Aclara que el sumo pontífice continúa su tratamiento “con confianza”.

Sus cuenta de X está activa y es por medio de ella que se da a conocer detalles. En diferentes misas y actividades de la iglesia se ha insistido en la oración por la salud de la cabeza de la Iglsia católica.

Su último mensaje ha sido un agradecimiento por las muestras de amor y cariño que ha recibido: "En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", expresó.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

El mensaje además de ha replicado seis millones de veces. Además, envío una reflexión sobre el evangelio o lectura principal en la iglesia católica de hoy.

Esta lectura está insirada en el libro de San Lucas 6, 27-38. "En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "Amen a sus enemigos, hagan el bien alos que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames", dice parte de esta escritura.

A este mensaje, Francisco dice: "Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!", expresa.

Lea más: Fieles católicos oran por la recuperación del Papa Francisco

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó además que debido la prolongación de la internación del Santo Padre, no guiará la oración mariana del Ángelus de este domingo 23 de febrero. A su vez, informó que la homilía de la santa misa durante el Jubileo de los diáconos en la Basílica de San Pedro fue preparada por el Pontífice y fue leída por monseñor Rino Fisichella, quien presidió la Eucaristía.

"Desde la cama del hospital está cerca de nosotros y esto nos obliga a vivir más fuertemente la oración para que el Señor lo asista en el momento de la prueba y la enfermedad", dijo Fisichella. "El perdón es una tarea esencial de diácono e indispensable para cada camino eclesial y una condición para toda convivencia humana", dice el mensaje.

El santo padre también mencionó acerca del servicio desinteresado y la comunión.