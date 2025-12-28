Qué son la metanfetamina y la anfetamina, las sustancias que las autoridades relacionan con en el piloto del bus accidentado el 26 de diciembre

El piloto de la unidad de transporte público extraurbano de transportes Sinaloa enfrentó audiencia de primera declaración, todo luego de permanecer casi dos días hospitalizado.

El conductor identificado ante juez como Francisco Javier López Marroquín, de 28 años de edad, manejaba el vehículo cuando perdió el control de la unidad, cayendo al fondo de un barranco en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

El accidente dejó a 15 personas fallecidas, según el reporte difundido por los cuerpos de socorro. Por el accidente también se reportó a más de 20 personas heridas.

La diligencia se desarrolló en el juzgado de turno de Quetzaltenango, y los agentes del Ministerio Público (MP) solicitaron ligarlo a proceso por los cargos de homicidio culposo y lesiones. Durante la formulación de cargos el MP señaló al conductor de haber dado positivo al consumo de metanfetamina y anfetamina, resultados que también afirman fueron similares para el ayudante del bus que permanece entre los heridos, pero los abogados defensores descartan este extremo.

¿Qué es la metanfetamina y la anfetamina?

La metanfetamina y la anfetamina son moléculas que pueden administrarse por vía oral —la forma más común— o también por otros medios, explica el médico internista e infectólogo Aldrin Aroche.

La diferencia entre la metanfetamina y la anfetamina radica en que su estructura es muy similar, pero la metanfetamina es más potente, ya que, por su configuración molecular, puede alcanzar niveles más altos en el cerebro, agrega el internista.

El componente podrían recetarlo a a nivel médico para Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, hiperactividad, obesidad y narcolepsia. Sin embargo, en el ámbito médico existen fármacos controlados que se utilizan en ciertas condiciones o trastornos de salud mental, pero no son drogas recreacionales. Son medicamentos con un mecanismo de acción específico, bajo monitoreo y control estricto, lo cual no es lo mismo que el consumo de drogas, "no se recomiendan drogas recreacionales en temas médicos", dice Ximena Soto, médico psiquiatra, con especialidad en manejo de sustancias y adicciones.

Las que son preparadas en la clandestinidad se venden en forma de pastillas, polvo o cristales a trocitos, llamados cristal. Otros nombres con los que se conoce es Speed, uppers, meth, crystal meth, chalk, ice, glass, Christmas tree, crank, hielo, vidrio, tiza, meta, met y anfeta. Se puede tragar, fumar o inyectar en una vena.

La drogadicción afecta la vida de las personas y podría requerirse de apoyo. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Qué provocan estas drogas?

Ana Palencia, médica con maestría en Salud Pública con énfasis en Epidemiología, señala que son drogas estimulantes, muy adictivas y tienen efectos adversos porque sobreestimulan el organismo. Después de esa sobreestimulación, se presenta un bajón compensatorio. Los síntomas pueden incluir falta de energía, dolencias físicas, delirios persecutorios y paranoia, añade Aroche. También pueden provocar cambios en la presión arterial y de humor, conductas violentas y aumento de la temperatura corporal.

Aroche comenta que existen sedantes utilizados para evitar que a los pacientes se les baje la presión arterial cuando están bajo anestesia. Aunque similares, estas sustancias no son metanfetaminas y no tendrían que dar positivo en una evaluación, añade.

Para Palencia, los principales riesgos de conducir bajo los efectos de estas drogas son la disminución de la sensación de fatiga y sueño, la sobrevaloración de las propias capacidades, alteraciones en los movimientos y comportamientos violentos.

La metanfetamina actúa casi exclusivamente sobre el sistema nervioso central. Incrementa la productividad y la sensación de bienestar, produce euforia y alivia la fatiga, dice Palencia. Sus efectos pueden durar hasta 12 horas. Las personas adictas a estas sustancias pueden permanecer despiertas durante varios días, lo cual genera un agotamiento físico, cognitivo y psicológico.

La sustancia suprime el hambre, el sueño y la fatiga. Una vez eliminada del organismo, puede provocar euforia, agitación y delirio; en casos graves, la persona puede quedar inoperante, dice la médica consultada.

Los consumidores suelen ingerir muchas bebidas carbonatadas y azucaradas. Con el uso frecuente, los dientes se deterioran debido al efecto de la droga, la mala alimentación y el alto consumo de azúcar.

Soto agrega que el consumo depende del nivel de tolerancia de la persona y en el caso de los relacionados con el busazo es importante hacer otro tipo de evaluaciones para saber qué tipo de sustancia es la que se está utilizando porque existe la posibilidad de un falso positivo. Un falso positivo en pruebas de drogas ocurre cuando la prueba indica erróneamente la presencia de una sustancia prohibida.

"Sobre los falsos positivos, habría que revisar los componentes de las sustancias que consumen los implicados. Algunos medicamentos pueden generar falsos positivos en pruebas de orina, sin que la persona esté consumiendo drogas ilícitas", dice la psiquiatra.

Soto además reflexiona acerca de que este tema obliga a revisar algo más profundo: las condiciones en las que estas personas trabajan. "Si bien ellos son responsables de la vida de muchas personas, también hay otros responsables de evaluar si las condiciones laborales son adecuadas", explica.

El hecho de que tengan la necesidad de consumir bebidas energéticas o incluso estimulantes como cristal o metanfetaminas para mantenerse despiertos nos obliga a cuestionar el contexto laboral en el que se desempeñan, comenta la profesioanl.

Con información de Douglas Cuevas y Lucero Sapalú