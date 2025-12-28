Piloto de bus accidentado en la Interamericana por cumplir 48 horas hospitalizado bajo custodia policial

Guatemala

Piloto de bus accidentado en la Interamericana por cumplir 48 horas hospitalizado bajo custodia policial

El accidente dejó 15 personas fallecidas y más de 20 heridos, según los reportes de los distintos cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.

bus extraurbano ruta Interamericana km 174 Totonicapán

El Ministerio de Comunicaciones informó que la aseguradora ya brinda apoyo a las víctimas.(Foto Prensa Libre: Provial).

Durante la noche del viernes 26 de diciembre un bus extraurbano de transportes Sinaloa se fue al fondo de un barranco en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, el principal sospechoso del percance, el piloto.

Se trata de un hombre identificado únicamente como Francisco, de 28 años de edad, quien resultó herido durante el accidente y quien fue trasladado a un centro asistencial.

Hasta ahora se desconoce el cuadro clínico del sospechoso, la única información trasladada por las autoridades que permanece hospitalizado desde el día del accidente bajo custodia policial, para evitar una posible fuga.

El accidente dejó a 15 personas fallecidas y más de 20 personas heridas, lo que generó un amplio trabajo de rescate para las personas heridas como para la recuperación de los fallecidos.

Toda vez el piloto se encuentre en mejores condiciones de salud, autoridades tendrán que evaluar el momento y lugar para que el único sospechoso del accidente enfrente audiencia de primera declaración.

Las primeras versiones difundidas por las autoridades señalan que algunos testimonios dan cuenta que el piloto hablaba por teléfono celular al momento de conducir, lo que le habría hecho perder el control de la unidad.

Otros indican que el conductor viajaba a excesiva velocidad, lo que hizo que en una curva no pudiera controlar el vehículos que terminó al fondo de un barranco con un trágico deslace para 15 personas, quienes murieron por los fuertes golpes que recibidos.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Accidente Accidente en la ruta interamericana Fallecidos Piloto de Bus 
