5 errores monetarios que sabotean el ahorro para su jubilación

Incluso a las personas con planes de jubilación patrocinados por sus empresas les sigue resultando difícil ahorrar para el futuro cuando se enfrentan a los deseos del presente.

Para muchos estadounidenses, el saldo de su plan 401(k) es un recordatorio aleccionador de que las buenas intenciones no siempre conducen a buenos resultados.

Tal vez planeaste aumentar tus ahorros para la jubilación cada año, pero en lugar de eso sucumbiste a la gratificación inmediata y te compraste un coche más bonito cada vez que te ascendían. O cargaste las vacaciones familiares a tu tarjeta de crédito, pero nunca las pagaste del todo. Tal vez financiaste diligentemente tu cuenta de jubilación, solo para pedir prestado para pagar costosas reparaciones en casa porque no tenías un fondo de emergencia para cubrir los gastos.

El resultado: en lugar de acumular, como se recomienda, seis veces tu salario anual en tu fondo de jubilación a los 50 años, tienes menos de US$100.000 ahorrados y menos de 20 años para financiar lo que podría ser una jubilación de décadas.

Si esto te resulta familiar, no estás solo. Según un estudio de Bankrate de 2024, a casi el 60 por ciento de quienes ahorran les preocupa no estar reservando suficiente dinero para la jubilación. Y en un estudio de la AARP de 2024, aproximadamente una cuarta parte de los adultos estadounidenses mayores de 50 años que aún no se han jubilado dijeron que nunca podrían hacerlo.

A pesar de que el 73 por ciento de los empleados del sector privado y de los gobiernos estatales y locales tienen acceso a un plan de jubilación patrocinado por la empresa, solo el 56 por ciento participa en él, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y muchas de las personas que lo hacen a veces recortan o interrumpen sus aportaciones para compensar la inflación y los gastos imprevistos, o cuando hay incertidumbre en el mercado. Según un informe de Morgan Stanley at Work de 2025, casi cuatro de cada 10 empleados encuestados a principios de este año dijeron que habían reducido las aportaciones a su plan 401(k) como reacción a las preocupaciones económicas actuales, lo cual no siempre es aconsejable.

Los expertos financieros han identificado cinco hábitos comunes que sabotean el ahorro para la jubilación, todos ellos derivados de nuestra tendencia a elegir la gratificación inmediata en lugar de la seguridad financiera futura. He aquí un análisis más detallado de estos errores monetarios que pueden minar la salud financiera a largo plazo, y estrategias prácticas para superarlos.

Los expertos financieros han identificado cinco hábitos comunes que sabotean el ahorro para la jubilación. (Foto Prensa Libre: Freepik)



1. Aumentar los gastos cuando crecen los ingresos

Cuando ganamos más dinero, tendemos a gastarlo más porque cambia nuestra percepción de la riqueza personal y pensamos que tenemos más de lo que tenemos.

“Es una transición mucho más difícil empezar a ahorrar que gastar más cuando nos suben el sueldo”, dijo Dana Menard, fundadora de Twin Cities Wealth Strategies, en Maple Grove, Minnesota. Si quieres evitar que tu estilo de vida se desplace —aumentar gradualmente tus gastos a medida que aumentan tus ingresos—, haz un plan para destinar una parte de tu aumento a abonar a tus ahorros o a pagar deudas antes de que el dinero extra llegue a tu cuenta bancaria, dijo.

“La mayoría de nosotros no podemos ni debemos confiar en la fuerza de voluntad para desarrollar buenos hábitos financieros”, dijo Ariana Alisjahbana, asesora principal de North Berkeley Wealth Management en California. Sugiere que configures tu aportación al 401(k) para que aumente automáticamente un 1 o 2 por ciento anual en previsión de recibir un aumento.

2. No controlar los gastos menores

El consumidor promedio gasta US$118 al mes en comida a domicilio y US$78 al mes en cafeterías, según una encuesta realizada en 2023 a 1000 adultos estadounidenses por Empower, una empresa de servicios financieros.

Cuando pensamos en los gastos, a menudo nos enfocamos en los grandes desembolsos, como el alquiler o la hipoteca, las compras de alimentos y los pagos del coche y de los préstamos estudiantiles, pero los costos más pequeños pueden acumularse rápidamente. Si buscas formas de ahorrar, estos gastos menores son un buen punto de partida.

Cada mes, revisa tus gastos haciendo una lista de todos ellos en una hoja de cálculo, dijo Melissa Caro, fundadora de My Retirement Network, una empresa de medios de comunicación de Nueva York enfocada en la planificación para la jubilación. Haz un seguimiento de todos los gastos: desde el café diario y los gastos de entrega a domicilio hasta las principales cuentas mensuales, como el alquiler o la hipoteca, el seguro y los servicios públicos. No pases por alto las suscripciones de streaming o emisión en continuo, los planes de telefonía móvil, los servicios de internet o los comestibles. Incluye las facturas en pago automático. “Cuando ves todos los números en una página, suele ser cuando algo te salta a la vista”, dijo Caro.

Por ejemplo, rara vez nos cuestionamos las facturas mensuales del móvil o de los servicios públicos, pero no es raro que estos gastos aumenten con el tiempo. Cuando Caro se dio cuenta de que su cuenta del teléfono móvil aumentaba constantemente, llamó para preguntar por qué y se enteró de que utilizaba un plan de servicio más antiguo y costoso. El proveedor le ofreció un nuevo plan que le permitía ahorrar US$75 al mes, que utilizó para reponer un fondo de emergencia tras gastar miles de dólares en una reparación de la casa, pero ese dinero podría haberlo destinado a una cuenta de ahorro para la jubilación.

3. Seguir utilizando tarjetas de crédito con saldo pendiente

Tener deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos para automóviles puede abrumar a los prestatarios, llevándolos a hacer solo el pago mensual mínimo. La mayoría de los consumidores no se dan cuenta de que el pago mínimo de una tarjeta de crédito apenas cubre los intereses, dijo Menard, que actualmente oscilan entre el 21.16 por ciento y el 22.73 por ciento. “Si sigues pagando el mínimo, lo más probable es que nunca pagues ese saldo”, dijo.

El saldo total de las tarjetas de crédito de los hogares estadounidenses alcanzó los US$1.18 billones a finales de mayo de 2025, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Salir de la deuda se hace aún más difícil cuando sigues cargando artículos a tu tarjeta de crédito. “La posibilidad de coger el teléfono, dar un par de toques y que te envíen algo ese mismo día, en un par de horas, hace que sea mucho más fácil gastar más de la cuenta y hacerlo sin pensarlo realmente”, dijo Menard.

Greg Guenther, director ejecutivo y cofundador de GRANTvest Financial Group, una empresa de planificación financiera, dijo que entre el 25 y el 30 por ciento de sus clientes buscan ayuda para gestionar sus deudas. “Saben que tienen un problema y que necesitan ayuda”, dijo. Por ejemplo, sus clientes suelen gastar excesivamente en las últimas actualizaciones de sus celulares. “Son entre US$800 y US$900 dólares al año que podrían sumar fácilmente decenas de miles de dólares en una cuenta de jubilación con la ayuda del interés compuesto”, dijo Guenther.

Cuando se trata de pagar la deuda de la tarjeta de crédito, hay dos estrategias principales. El enfoque matemáticamente óptimo es centrarse primero en la tarjeta con el tipo de interés más alto, para minimizar el interés total pagado a lo largo del tiempo. Sin embargo, Menard recomienda pagar primero la tarjeta con el saldo más pequeño, porque proporciona una victoria psicológica que puede motivar a los clientes a seguir pagando la deuda. “Conseguir una pequeña victoria pondrá en marcha el impulso”, dijo.

4. No crear un fondo de emergencia

Todo el mundo necesita un fondo de emergencia, aunque vivas con tus padres o estés rentando y no tengas hipoteca. Un fondo de emergencia actúa como amortiguador financiero frente a la pérdida inesperada del trabajo, las facturas médicas y las reparaciones del coche.

Cuando no creamos un fondo de emergencia, es más probable que retiremos fondos de nuestra cuenta de jubilación, e incurramos en penalizaciones y perdamos el crecimiento compuesto, dijo Melinda Satterlee, fundadora de Marathon Wealth Management en Medina, Washington. Con demasiada frecuencia, los clientes no tienen en cuenta los inconvenientes de tomar prestado dinero de un plan 401(k). “Piensan: ‘Es dinero que estoy ahorrando, puedo acceder a él’, pero no se les dice cuánto les costará”, dijo.

Por ejemplo, si retiras US$5000 de tu plan 401(k) antes de cumplir 59.5 años, Hacienda te impondrá una multa del 10 por ciento, es decir, US$500. Si suponemos una tasa de impuestos marginal del 22 por ciento, tendrías que pagar otros US$1100 de impuestos por retirar ese dinero. En total pagarías US$1600 de comisiones, lo que te dejaría solo US$3400.

Pero el costo no es solo económico. Cuando retiras dinero de una cuenta de jubilación antes de tiempo, también estás “retrasando tu planificación para la jubilación”, dijo Menard.

5. Gastar los ingresos inesperados

Un pago extra o una devolución de impuestos es una forma sencilla de crear un fondo de emergencia o de pagar deudas.

Caro recuerda que utilizó el pago extra de su primer trabajo después de la universidad para pagar por completo su préstamo estudiantil. “El hecho de que todavía me acuerde de eso me dice algo, mientras que estoy segura de que si me hubiera comprado un traje nuevo, no lo habría recordado tan bien”, dijo.

Cada año, el 1 de enero o el día de tu cumpleaños, crea un “plan de ganancias inesperadas” que describa exactamente cómo vas a destinar cualquier ingreso extra, dijo Alisjahbana. Documenta los porcentajes específicos que utilizarás para reducir deudas, ahorrar para emergencias y, posiblemente, para un pequeño capricho. Disponer de una estrategia escrita antes de recibir dinero inesperado evita decisiones impulsivas y te hace responsable de tus objetivos financieros a largo plazo.

Si no tienes un plan y recibes ingresos inesperados, espera 30 días antes de decidir cómo utilizarlos, dijo Alisjahbana. Hace poco, una de sus clientes ganó un acuerdo judicial por una lesión y recibió una cantidad considerable de dinero, pero carecía de un plan de ingresos inesperados. Alisjahbana animó al cliente a esperar 30 días. La clienta estuvo de acuerdo y al final decidió destinar la mayor parte de los fondos a las cuentas 529 de sus hijos, para ahorrar para su educación. “Tener tiempo para pensar y sopesar tus necesidades frente a tus deseos probablemente aumentará tus probabilidades de hacer lo correcto”, dijo.

El efecto acumulativo de superar estos cinco comportamientos puede ser transformador para tus ahorros de jubilación. “Las pequeñas decisiones pueden convertirse en grandes cambios”, dijo Guenther.