7 libros que todas las madres y padres de familia deberían leer

La lectura es un buen recurso al que los adultos pueden acudir para recibir consejos acerca de la maternidad y paternidad. (Foto Prensa Libre: Unsplash).

La familia constituye el primer núcleo de educación que los niños y niñas conocen, a través de ella se constituyen los valores familiares y los pilares básicos del aprendizaje, por lo que es importante que exista una comunicación afectiva que ayude a comprender el comportamiento de los pequeños y a generar una relación de confianza y amorosa entre ambos.

LEA TAMBIÉN Cómo la familia influye en la educación de la niñez Andrea Jumique 12 de mayo de 2020 a las 05:00h

“Hay que aceptar que a nadie le enseñan a ser padre o madre. La mayoría de nuestras acciones las hacemos por instinto y porque tenemos personas de quienes podemos tomar el ejemplo, como nuestros propios padres. Sin embargo, es adecuado buscar recursos que nos ayuden a formarnos y entender cómo congeniar con nuestros hijos de la mejor forma. La lectura puede ser de gran ayuda”, señala Irma González, pedagoga.

La mayoría de los padres y madres de familia, sobre todo los primerizos, dudan acerca de si las acciones que están haciendo son las correctas para sus hijos. La preocupación de lograr una adecuada crianza para que crezcan felices genera estrés en los adultos. Por ello, los profesionales en nutrición y psicología recomiendan algunos textos para criar mejor a los niños.

5 lenguajes del amor para niños

Autor: Gary Chapman

De acuerdo con la psicóloga Mónica Franco, este libro enseña a los padres de familia a identificar el lenguaje del amor principal de sus hijos, tanto para amarlos como para corregirlos. Los lenguajes del amor, correctamente aplicados, fortalecen la disciplina y desarrollan cimientos y bases sólidas en la relación con los niños.

Tu hijo tu espejo

Autor: Martha Alicia Chávez

Este libro enseña a los padres de familia a identificar si han proyectado en los niños sus sueños frustrados o no alcanzados. Esta práctica causa muchos conflictos en las relaciones de padres e hijos, ya que los adultos tienen ciertas exigencias de cómo debería ser la vida de los niños. “Con el libro aprenderán de aceptación incondicional hacia su hijo y cómo apoyar en los sueños y metas”, opina Franco.

Comer, amar, mamar

Autor: Carlos González

El pediatra Carlos González ha publicado diversos libros con temáticas de maternidad, como: Mi niño no me come, Bésame mucho, Un regalo para toda la vida, entre otros; en los que trata de dar respuesta a los problemas más comunes que agobian a los padres de familia durante el cuidado temprano de los bebés: lactancia y atención durante las primeras etapas de vida. Este libro Comer, amar, mamar se recopila los tres clásicos del pediatra.

El cerebro del niño explicado a los padres

Autor: Álvaro Bilbao

Este texto explica a los adultos el ABC del cerebro de los niños, para que puedan potenciar su desarrollo intelectual y emocional. Por medio de ejemplos y casos específicos se sintetiza los conocimientos que la neurociencia ofrece a los padres y educadores.

Baby-led weaning: 70 recetas para que tu hijo coma solo

Autor: Begoña Prats

A partir de los seis meses ya se puede comenzar a introducir otros alimentos como frutas y verduras en la dieta del bebé. Este texto ofrece consejos para dar al pequeño alimentos sólidos, cocinados de manera óptima para cubrir sus necesidades nutricionales y así poco a poco pueda comer por sí mismo. Por medio de la comida el bebé descubrirá sabores, colores, olores y texturas, según la nutricionista Ana Carolina Solares.

Hijos que callan, gestos que hablan

Autor: Susana Fuster

La pedagoga González indica que uno de los principales problemas de los padres e hijos adolescentes es la falta de comunicación. Por ello, este libro muestra casos y ejemplos concretos para aprender a entender los canales no verbales o “señas” que los adolescentes dan por medio de gestos, postura o voz. “El principal objetivo es aprender a leer el lenguaje de nuestros hijos a esa edad y así lograr un mejor entendimiento entre ambos”, indica la profesional.

El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas

Autor: Javier Urrua

En muchas familias los niños son quienes imponen su propia ley y los adultos quienes deben cumplir lo que estos digan. Muchas veces esto sucede porque los padres no han sabido cómo colocar límites a los niños. En este libro, el psicólogo forense Javier Urra brinda consejos a los adultos para controlar las actitudes de los hijos y así evitar situaciones extremas en el hogar.