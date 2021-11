Aprender un nuevo idioma: beneficios, atajos y trucos para el aprendizaje

En noviembre el Instituto Guatemalteco Americano, IGA desarrolló la 40ª Conferencia Nacional de Profesores de Inglés (NTC). Esta es la conferencia más grande para profesores de inglés en la región y la finalidad es que los involucrados aprendan nuevas metodologías para la enseñanza e intercambien experiencias en las enseñanzas del idioma. A la fecha más de 20 mil maestros han sido capacitados.

Este año debido a la pandemia la NTC fue virtual y las conferencias quedaron en línea en la página de Facebook: iga.edu. Leonor Uribe, de Pearson English fue una de las catedráticas invitadas a las conferencias. Ella tiene más de 15 años de experiencia en y habló sobre algunas dinámicas importantes para acompañar a los estudiantes en su aprendizaje y usar ciertas tendencias tecnológicas para apoyarlos en los cambios actuales.

Nicole Henkel, maestra de alemán del Bachillerato Internacional en Prepa Tec CEGL y Carmen Benítez, directora del Departamento de idiomas de Prepa del Tec Monterrey, comparten que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, así como nuevas habilidades que se han adquirido. Los retos nos han motivado a encontrar formas más efectivas de llegar a los alumnos a pesar de la distancia.

“Existen estrategias eficaces en cualquier modalidad. Como docentes, debemos estar siempre abiertos a renovarnos y enriquecer las prácticas exitosas que ya veníamos realizando, mejorarlas de acuerdo con el contexto para seguir haciendo lo que más nos apasiona: formar a cientos de jóvenes cada semestre y prepararlos para un entorno cada vez más multicultural”, agregan las expertas.

Cada uno tiene una buena razón para aventurarse en estos nuevos conocimientos que enseñar a comunicarse con otras culturas, algunos lo hacen por disfrutar del placer de leer, hablar con otros y aumentar sus fortalezas que pueden generarles beneficios a su profesión, en ámbito laboral, o bien están quienes desean divertirse y hacer nuevos contactos en otros idiomas.

Existen cerca de 7 mil idiomas según la Unesco. En Guatemala el pueblo maya tiene 22 comunidades lingüísticas, también se habla garífuna y xinca.

Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe requiere que los ciudadanos escuchen, hablen, lean, escriban y comprendan en su idioma materno y en un segundo idioma nacional, según sea el contexto, para enriquecer la vida personal, social y cultural, debido a que el idioma es la base fundamental y la clave para fomentar y propiciar el encuentro, la comunicación y el trabajo conjunto con otras culturas, explica Raxche’ Rodríguez Guaján, director de la Editorial Maya’ Wuj.

Existen más de 7 mil idiomas y más de la mitad de la población mundial es bilingüe, y dos tercios de los niños del mundo crecen en un entorno en el que se hablan varios idiomas. Rodríguez agrega que cuando los países velan por la educación multilingüe permiten mayores oportunidades a todo nivel, ofrecer servicios en los distintos idiomas que se hablan y otros avances importantes.

En su experiencia, la editorial tiene cerca de 10 años de trabajar textos para el aprendizaje de idiomas mayas, esto incluye trabajar con pedagogos y expertos nacionales e internacionales que buscan metodologías para aprender estos idiomas, “los idiomas se escuchan, se repiten, leen y por último se escriben, a través de metodología activa, lúdica y audiovisual “, agrega Rodríguez.

Así impacta el aprendizaje

Cecilia Blanco, psicóloga y pedagoga del proyecto ELE Internacional comparte que el ser humano desarrolla las habilidades lingüísticas y verbales en sus primeros tres años de vida. Esto le permite dominar la lengua o las lenguas maternas. “Es un proceso natural y sencillo pero aprender un segundo idioma puede ser más complicado”, agrega.

“El lenguaje va acompañado del pensamiento y de la funcionalidad social, por eso nos vemos obligados a aprender a hablar. Pero cuando aprendemos un segundo idioma no lo acompañamos de pensamiento y tampoco lo necesitamos para comunicarnos socialmente con otras personas…las reglas gramaticales y el vocabulario no sirven de nada si no enseñamos al alumno a comunicarse y a pensar en otro idioma. El aula de idiomas debe ser un espacio para la comunicación y el intercambio. Es la labor del profesor generar dicho espacio”, dice Blanco.

Si toma clases en línea El Instituto para el futuro de la educación publicó recientemente que en las clases por Zoom o Skype, es necesario que los y las docentes insistan en el uso de la cámara encendida. Una encuesta del European Centre for Modern Languages, explica que en línea es posible ocultarse más fácilmente y esto hace que algunos alumnos no avancen. Es importante aprovechar el contexto de maestros y alumnos para interactuar.

Expertos han destacado que aprender un idioma diferente al materno es un ejercicio sano. Ayuda a mejorar la capacidad de concentración, así como la memoria e incluso se ha asociado con un retraso de la aparición del Alzheimer.

Las personas que hablan más idiomas tienen una mayor flexibilidad cognitiva y se procesan las palabras con mayor rapidez, así como se ha asociado con tener una mayor capacidad en la toma de decisiones.

No se puede dejar de mencionar que también se desarrolla la habilidad de analizar y discernir mejor. El cerebro está procesando con mayor intensidad dos cosas simultáneamente, además de llegar a explorar y entender la manera de pensar de otras culturas.

Los hábitos que no pueden faltar

– Estudie a largo plazo, pero a diario. Cuando está empezando, vale la pena desarrollar una rutina diaria y estudiar unas cuantas veces al día.

– Es mejor realizar varias sesiones cortas, en vez de una muy larga. Si usted invierte demasiado tiempo en una práctica es probable que deje de estudiar de una vez por todas. Algunos estudios psicológicos han demostrado que abarcar mucho, en poco tiempo, reduce la capacidad de aprendizaje, en comparación con una planificación distribuida. Para dominar un idioma es mejor estudiar con consistencia, tan regularmente como sea posible.

-No deje de repasar nunca. Los estudios han determinado que el aprendizaje de un idioma se basa en la repetición constante de lo aprendido, en vez de avanzar sin mirar hacia atrás.

-Encuentre un método que le guste y quédese con él. No se agobie tratando de aprender por medio de varios al mismo tiempo, porque se podría desenfocar.

-Dedíquese a una lengua a la vez, así establecerá prioridades.

-Busque juegos, dinámicas o aplicaciones que le ayuden en su aprendizaje.

-Utilice todos los recursos que encuentre en Internet. Por ejemplo: vea videos tutoriales en YouTube, TikTok y otras redes sociales, únase a grupos de estudio en Facebook y, en la vida real, encuentre personas que quieran conversar con usted en el idioma que está aprendiendo, mejor aún si están en un nivel más avanzado.

-Finalmente, escuche canciones, vea películas, lea noticias o vea programas de su interés en inglés, italiano, francés o en el idioma que esté estudiando. Generalmente las notas informativas son concisas y escritas con un vocabulario no tan extenso. Esto le dará la oportunidad de entender poco a poco la escritura y la sintaxis.

Aplicaciones y otros recursos en línea

Si está en la búsqueda de aprender un idioma estas herramientas podrían ser útiles.