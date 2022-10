Arena Replay: ¿Cuándo será la competencia gamer más grande en Guatemala?

En esta nueva competencia se realizará después de un exitoso volumen 2, regresa para seguir promoviendo la creatividad y el talento de los gamers y cosplayers en el país.

¿Qué se considera ser gamer?

Un jugador de videojuegos o videojugador, también conocido por el anglicismo gamer,​ es toda persona que juega a algún videojuego apasionadamente.

No importa si es gamer profesional o está empezando, en este evento organizado por Replay Latam podrá jugar sus videojuegos favoritos, visitar stands de ventas, competir en torneos con previa inscripción, tomarse fotografías y participar de un concurso de cosplay.

Para Ricardo Estrada, esta es una actividad que une a la familia y que a través de ella se fomenta la creatividad de los niños y la participación de los adultos.

“Ha avanzado tanto la industria que ves a los jugadores como atletas, porque es impresionante como se desarrolla la imaginación de todas las personas, no solo niños y adolescentes, si no para todos”, Ricardo Estrada, creador de Arena Replay.

Esta es una actividad para toda la familia, los juegos estarán al alcance de todos y busca que se fomente el manejo adecuado de los videojuegos, para que las personas tomen con seriedad la creatividad de los niños a través de los juegos en línea.

“No es de cerrarse a jugar en una habitación, si no es para potencializar las habilidades de todos y que los juegos ya no sean vistos como malos, si no como instrumento de creatividad”, aseguró, Rafael Barascout, uno de los fundadores de Arena Replay.

Información General del evento

Fecha: Domingo 9 de octubre

Horario: 8 a 16 horas

Lugar: Parque De La Industria – Salón 09

Precios

Preventa: Q80

Día del evento: Q100

Las entradas se adquieren a través de https://app.replaygg.com/eventos/detalle/96

¿Cuál será el horario de las actividades?

Mini Competencias (9:00 – 13:00)

Super Smash Ultimate

Mario Kart 8

Fifa 22

Mortal Kombat

Clash Royale

FreeFire

StumbleGuys

Partidas libres (9:00 – 16:00)

Super Smash Ultimate

Mario Kart 8

Fifa 22

Mortal Kombat

Valorant

League Of Legends

Torneos (9:00 – 13:00)

Mortal Kombat

Super Smash Ultimate

FIFA 22

¿Qué amenidades encontrará?

Juegos de mesa

Stands de juego por parte de varias marcas

Stands de comida

Stand de tiendas

Estudio de fotos/meet and greet

Infinity Valorant

Mictia

Natalan

Shows

Royale Pro League (10:00 – 10:45)

Final Smash (11:00 – 11:45)

Cosplays (12:00 a 13:45)

Infinity Show Match Valorant (14:00 a 15:30)

Final Mk (15:45 – 16:15)

Partido 11 vs 11 Fifa 22 (16:30 a 17:00)

Show Premios (17:15 a 17:45)

Minitorneos: cada estación contará con siete minitorneos a realizarse.

Juegos participantes:

Smash Bros Ultimate

Mortal Kombat 11

Mario Kart 8

Fifa 22

Clash Royale

FreeFire

StumbleGuys

Para participar en los minitorneos debe seguir los siguientes pasos:

Diríjase a la estación de su juego preferido, el cual tendrá roll ups con imágenes del juego para que se haga fácil de ubicar. Hable con uno de los encargados Replay, y dígale que quiere inscribirse a un minitorneo. El encargado le inscribirá en un espacio disponible dentro del minitorneo y le dirá a qué hora debe jugar. Si es uno de los ganadores de los siete minitorneos ganará un vale de Q100.

Torneos profesionales

Los participantes se inscribirán al evento creado en la plataforma replaygg.com, en donde deberán pagar el precio de Q80 por la inscripción que les vale por su entrada a Arena Replay Volumen 3. El cupo máximo de este torneo es de 32 personas e iniciará las 9:00 horas. Los primeros 3 lugares se repartirán un prizepool de Q1 mil 200.

Concurso de Cosplay