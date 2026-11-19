Después del asueto del 1 de noviembre, que este año cayó en domingo, pero que algunas personas gozaron el lunes, aún quedan descansos pendientes antes de que termine el 2026.

El Código de Trabajo establece que, a lo largo del año, los guatemaltecos gozan de 13 días de descanso, incluidos tres días de Semana Santa y la fiesta patronal de su localidad.

De estos, aún quedan algunos por gozar en diciembre del 2026, específicamente durante las fiestas de Nochebuena, Navidad y Fin de Año.

En los casos de Nochebuena y Fin de Año, el descanso comprende únicamente media jornada, por lo que se trabaja durante la mañana y, a partir de las 12 horas, se puede comenzar a gozar del asueto.

En cuanto al 25 de diciembre, día de Navidad, la ley lo reconoce como descanso completo, lo que permite a los trabajadores compartir con su familia o amigos, especialmente porque en el calendario del 2026 caerá en viernes y se podrá gozar de un fin de semana largo.

Lo mismo ocurre con el 1 de enero del 2027, que inaugura el calendario de descansos del siguiente año.

Los descansos de diciembre del 2026 quedan distribuidos de la siguiente manera:

Nochebuena: jueves 24 de diciembre (del mediodía en adelante)

jueves 24 de diciembre (del mediodía en adelante) Navidad: viernes 25 de diciembre (día completo)

viernes 25 de diciembre (día completo) Fin de Año: jueves 31 de diciembre (del mediodía en adelante)

Según la página oficial del Ministerio de Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de estos días de asueto con goce de salario, conforme al artículo 127 del Código de Trabajo.

Aunque esto aplica a todo el país, hay sectores que continúan con sus actividades, especialmente el comercio, la hotelería y los restaurantes. En estos casos, el Código de Trabajo establece que quienes laboren en estas fechas deberán recibir un pago extraordinario.