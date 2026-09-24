Avanzan esfuerzos por erradicar el cáncer de cérvix

El cáncer cervicouterino sigue siendo un importante desafío de salud pública en Guatemala. “Según datos del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en 2024 fue el segundo más frecuente entre las mujeres guatemaltecas, con 1894 casos registrados, y la segunda causa de muerte por cáncer, con 1108 fallecimientos”. Así lo declara Maureen Garita Aguilar, directora de Asuntos médicos, de acceso, regulatorios y de calidad, de Roche Diagnóstica Centroamérica y Caribe.

La experta asegura que el país ha logrado avances importantes y cita un informe del Ministerio de Salud y Asistencia Social que reportó recientemente más de 203,000 tamizajes para la detección de cáncer de cérvix y la vacunación de más de 522,000 niñas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Sin embargo, apunta que “todavía es necesario seguir ampliando el acceso al tamizaje oportuno y al seguimiento adecuado para llegar a más mujeres”.

Un problema global

Aunque hay áreas del mundo que han logrado disminuir la incidencia de la enfermedad, en 2022 Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaba que se diagnosticaron 662,301 mujeres con cáncer de cuello uterino y se registraron 348,874 muertes, lo que representa una mortalidad superior al 50% de los casos diagnosticados.

Ante esta situación, la OMS propuso una estrategia mundial para la eliminación de este mal, la cual fue adoptada ya por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para 2030 se han impuesto las metas 90-70-90 que se refieren a lograr:

el 90% de las niñas totalmente vacunadas con la vacuna contra el VPH antes de cumplir los 15 años

el 70% de las mujeres examinadas mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y una vez más antes de los 45 años;

el 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer del cuello uterino que reciban tratamiento (90% de las mujeres con lesiones precancerosas tratadas y 90% de las mujeres con cánceres invasivos tratadas).

Lograr estas metas podría evitar la muerte de 300,000 mujeres por cáncer cervicouterino, según indica Roche Diagnóstico, que firmó un acuerdo de colaboración con la OPS.

El acuerdo será implementado a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, el mecanismo de cooperación regional que esta organización ha desarrollado para mejorar el acceso a innovaciones de salud.

En el caso de Guatemala se realizará una donación a través de OPS, que le permitirá al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la adquisición de 30,000 pruebas diagnósticas de HPV; así como la compra de una plataforma para procesamiento de pruebas moleculares cobas 5800. Estas adquisiciones se realizan a precios más accesibles a través del acuerdo con OPS.

Vasiliki Sechopoulos, gerente general de Roche Diagnóstica para Centroamérica y el Caribe señaló: “Se tiene como objetivo justamente ampliar el acceso a esta tecnología que ayuda también al tamizaje del ADN del VPH. Esto va a ayudar a mujeres guatemaltecas a que puedan acceder a la detección temprana, el seguimiento oportuno y también a la atención adecuada”.

De acuerdo con Sechopoulos la ventaja del nuevo tipo de exámenes es la detección de alta precisión. “Las nuevas plataformas moleculares detectan el ADN del VPH con un 98.1% de precisión, superando significativamente la eficacia de los métodos tradicionales que era del 48.5%”, asegura.

El acuerdo entre el organismo internacional y la farmacéutica también busca acercar esas soluciones innovadoras para abordar a un mayor número de mujeres.

Uno de los puntos clave de esta tecnología es que permitirá la auto toma de muestras, lo que les permitirá realizarse las pruebas por sí mismas. “Esto es crucial para superar barreras logísticas y de tiempo en áreas remotas, asegurando un mayor tamizaje”, indica la gerente.

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Información y prevención

Más allá de los esfuerzos que se hacen a nivel de entidades internacionales y compañías es importante conocer las características de la enfermedad y estar atento a los síntomas. Maureen Garita Aguilar destaca los siguientes puntos a tomar en cuenta para el cuidado propio de las mujeres: