ventas navideñas
Bazares navideños: opciones para adquirir regalos y adornos de temporada
La Municipalidad de Guatemala pondrá a disposición de los guatemaltecos espacios para comprar y disfrutar del ambiente de la época.
Adornos, regalos e incluso comida podrán encontrarse en los bazares navideños que se ubicarán en las zonas 1 y 3 en los próximos días. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Llega la época de realizar las compras navideñas y quienes quieren ver qué novedades hay disponibles en Guatemala o buscan comparar precios de obsequios y ornamentos, podrán hacerlo en seis puntos en los que la Municipalidad de Guatemala instalará bazares en los próximos días.
De acuerdo con lo publicado por la comuna capitalina, uno de los objetivos de estos bazares es apoyar a los comerciantes de la economía popular y ofrecer a las familias sitios seguros, limpios y ordenados para hacer sus compras de fin de año.
En esos espacios podrán adquirirse: "aserrín, arbolitos, misterios, series de luces, cristalería, alimentos, artesanías, artículos para el hogar y diferentes opciones para sorprender a sus seres queridos", detalla la municpalidad.
La idea no solo es ir a realizar compras navideñas, sino también poder convivir en familia y encontrarse con elementos que refieren a las tradiciones propias de la temporada.
Lugares, fechas y horarios
Estos son los espacios en los que se ubicarán los bazares. Cada uno tendrá diferente temporalidad, por lo que se recomienda prestar atención a fechas y horarios que se describen a continuación.
- Bazar de la 8.ª calle: frente al Portal del Comercio Popular, sobre 8.ª calle, entre 5.ª y 7.ª avenida, zona 1. Estará disponible del 20 de noviembre al 3 de enero, de 8 a 22 horas.
- – Bazar Pastores: en la 19.ª calle, entre 7.ª y 8.ª avenida, zona 1. Abrirá del 21 de noviembre al 24 de diciembre, de 8 a 22 horas.
- – Bazar Plaza Barrios: en 9.ª avenida A, entre 18.ª y 19.ª calle, zona 1. Atenderá de 8 a 22 horas. Estará instalado desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre.
- – Bazar de la 6.ª calle: sobre 6.ª calle, entre 7.ª y 10.ª avenida, zona 1. Funcionará del 28 de noviembre al 31 de diciembre, de 8 a 20 horas.
- – Bazar Plaza Sagrario: entre 6.ª y 8.ª calle y 8.ª y 9.ª avenida, zona 1, sobre el Mercado Central. Estará abierto del 28 de noviembre al 31 de diciembre, de 8 a 21 horas.
- – Bazar San Francisco de Asís: en 7.ª avenida final y 39.ª calle, zona 3. Recibirá visitantes del 1 al 23 de diciembre, de 8 a 21 horas.