A partir del 29 de noviembre comienza el Adviento, que anuncia la Navidad. Muchas familias empiezan a decorar sus hogares desde esa fecha. Sin embargo, para que los adornos estén listos, habrá que poner manos a la obra semanas antes. Lo mejor será decidir qué tipo de ornamentos se utilizarán, planificar bien el trabajo y comprar los materiales necesarios con anticipación.

El primer paso puede ser evaluar con qué adornos se cuenta, planificar el estilo que se quiere utilizar y después complementar con nuevos elementos. He aquí algunas ideas para realizar en familia:

Calendario de Adviento

Los calendarios de Adviento tienen al menos tres funciones:

Ayudan a llevar una cuenta regresiva para saber cuánto tiempo queda para la celebración Sirven como decoración y 3) pueden ser la excusa perfecta para hacer pequeños regalos.

Hay diferentes maneras de elaborarlos. Una de las más fáciles es reunir tantas bolsas de papel o cajitas como días se contarán hacia atrás. Algunos hacen el conteo de un mes completo, mientras que otros prefieren hacerlo a partir del 1 de diciembre y contar 24 días. Tanto en las cajitas como en las bolsas de papel se pueden incluir obsequios, como dulces, juguetes, adornos e incluso estampitas con mensajes.

Para que realmente sirvan como adornos, deberán pintarse o decorarse con figuras alusivas a la Navidad. Si se usan cajas, se pueden forrar con papel navideño y colocar sobre una bandeja. En el caso de las bolsas, podrán colgarse de un lazo o pegarse en una pared.

Para esta manualidad se requerirán bolsas de papel, tijeras, pegamento, papel, moños, tarjetas y obsequios.

Figuras de fieltro, cartulina o papel

Uno de los materiales más utilizados para cualquier tipo de adorno navideño es el fieltro. Con él pueden hacerse desde imágenes del Niño Jesús hasta muñecos de nieve. Para realizarlos, lo ideal es encontrar la figura que se quiere reproducir, ver qué colores se necesitan para su elaboración y comprar el fieltro necesario.

El fieltro, con sus colores sólidos es un material muy utilizado en las manualidades de la Navidad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Lo ideal es trazar la figura sobre el fieltro del color principal. Por ejemplo, si es un Frosty, deberían hacerse dos círculos blancos como base para el resto de los elementos. Luego, trazar y cortar los elementos que se le agregarán, como ojos, una zanahoria como nariz, sombrero y bufanda. Estas figuras pueden colocarse sobre una mesa para crear una escena o convertirse en adornos del árbol navideño.

Si se usan para crear una escena, pueden colocarse sobre una base hecha con duroport, cartón, paletas de helado o palitos de paletas para que se sostengan. Si se utilizan para adornar un árbol navideño, debe colocárseles un cordón o hilo para colgarlas.

Para esta manualidad se necesitarán fieltro o papel de colores brillantes, tijeras, pegamento, paletas de helado, cordel o hilo de pescar.

Reciclar y renovar

Uno de los elementos más utilizados, sobre todo cuando se hacen manualidades con niños, son los tubos de cartón de los rollos de papel. Con estos pueden elaborarse desde velas hasta guirnaldas o árboles. Su forma cilíndrica y su consistencia los convierten en el material perfecto para manualidades, ya que son fáciles de cortar, pintar y decorar.

Una de las maneras creativas de usarlos es transformarlos en personajes del nacimiento, Santa Claus o muñecos de nieve. Se pueden forrar de un color base y sobre este colocar otros elementos, que pueden ser retazos extraídos de otros rollos de papel o telas que ya no se estén usando. Lo básico aquí serán los colores que se utilizarán.

Para este tipo de trabajos se necesitan rollos de papel, pinturas, tijeras, pegamento y adornos.

Guirnaldas y coronas

Normalmente, este tipo de decoración combina elementos naturales, como ramas de pino, piñas de pino, bombas y cuerda natural. Para la base se utiliza un aro de alambre, espuma o duroport. Se colocan las ramas y se pegan con silicón o pegamento. Cuando se seque, se procede a la decoración.

Para elaborar las guirnaldas es necesario medir el espacio que se desea cubrir con ellas y cortar el alambre que servirá de base según esa medida. Después se colocan las ramas de pino, se aseguran con cuerda o pegamento y luego se decoran.

Las guirnaldas y coronas combinan elementos naturales y artificiales. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Colores, entre lo clásico y lo innovador

En la mayor parte del mundo siguen usándose los clásicos rojo, verde y blanco como base de la decoración navideña. Sin embargo, como lo indica www.revistainteriores.es, cada año se presentan tendencias que pueden tomarse como sugerencias de acuerdo con el gusto de cada familia, las tonalidades de los muebles de la casa o el deseo de experimentar de cada quien.

Este año hay combinaciones que van desde lo sobrio, con la utilización de pocos colores, hasta lo más alegre. Los colores que recomienda wurm.com, según el estilo que se elija, son los siguientes:

Burdeos y dorado: Esta combinación coincide con un estilo elegante. "Los tonos intensos de burdeos y vino tinto constituyen la base y se realzan con toques dorados, plateados y con reflejos nacarados", expone la revista especializada.

Tonos verdes y naturales: Estos tonos se utilizan cuando lo que se busca es tranquilidad, naturalidad y una estética clásica con una ligereza moderna. Los tonos intensos de verde abeto y musgo deben combinarse con colores naturales cálidos y toques discretos, como los de los troncos, las piñas de pino y otros que tienden al café.

Rojo, verde y dorado: Los tres son clásicos de la Navidad y se utilizan cuando se busca una decoración tradicional. Son especialmente recomendados cuando hay niños, ya que coinciden con los personajes clásicos navideños, como Santa Claus y Frosty, además de combinar con el verde de los pinos navideños.

Beige, crema y cafés en distintos tonos: Es la combinación perfecta para quienes prefieren lo sobrio y tranquilo. Estos colores son elegidos especialmente por adultos que prefieren alejarse de las estridencias.

Tonos rosados, crema y pastel con plateado y dorado: Esta combinación une la Navidad con la magia y recuerda las paletas de dulce. Se recomienda sobre todo a familias con niñas pequeñas.

El blanco como base de lo clásico: Como evocación de la nieve que se relaciona con los países nórdicos, el blanco puede servir como base para adornos clásicos rojos, verdes y dorados. Mantiene un equilibrio entre lo sobrio y lo alegre de las fiestas.