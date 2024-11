Becas para estudiar relaciones internacionales en Madrid

Con el objetivo de empoderar a los mejores talentos universitarios de los países de la región, el programa de becas Young Talented Leaders Scholarships para Centroamérica, impulsado por la IE Foundation, ofrece cuatro becas completas para estudiar en la Escuela de Relaciones Internacionales, Política y Economía de IE University.

El programa prioriza a estudiantes centroamericanos con bajos ingresos, y fomenta la creación de puentes de colaboración entre Centroamérica y España.

La beca cubre el cien por ciento del costo de la matrícula y, en caso necesario, puede también aportar los gastos de manutención durante el tiempo de estancia en Madrid, según las necesidades económicas de los candidatos.

Para postularse al programa, los candidatos deben acreditar excelencia académica, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor, proactividad en su comunidad, compromiso con lograr un impacto social positivo en su país —una vez completada su formación— y alto nivel de inglés, debido a que las especializaciones incluidas en la iniciativa Young Talented Leaders Scholarships se imparten en este idioma.

Además de la estancia en Madrid, estos másteres incluyen durante el año académico estancia en Ginebra o Nueva York, donde los estudiantes conocerán el ecosistema de organismos multilaterales.

Una oportunidad única para que los futuros líderes centroamericanos disfruten de la experiencia de vivir en España durante un año, mientras se forman en una de las universidades más prestigiosas de Europa.

Las maestrías a las que pueden aplicar los estudiantes centroamericanos dentro de esta iniciativa son: Master in International Development, Master in International Relations y Master in Applied Economics de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, cuyo decano es Enrico Letta, antiguo primer ministro de Italia y parlamentario europeo, y que colabora con instituciones internacionales como la ONU, la Unesco o la Unión Europea, entre otros.

Los becados pasan a formar parte del programa de honor IE Foundation Fellows.



Más información en https://www.ie.edu/ie-foundation/talent/scholarships/corporate-scholarships/?ie