¿Y si en vez de poner las botellas que quedaron después de la fiesta o ese frasco de la mermelada que se terminó en la basura las convierte en vasos para su hogar? Esto será posible gracias a la campaña Canje de Vasos por Vidrio, impulsada por la plataforma Por un mundo limpio como el vidrio.

Esta iniciativa surge porque noviembre es el Mes del Vidrio y propone una forma sencilla de participar en la economía circular: por cada cinco libras de envases de vidrio posconsumo, los participantes recibirán un vaso de vidrio nuevo.

Las jornadas se realizarán en distintos puntos del país y continuarán durante diciembre.

El proceso

Lo primero que hay que hacer es preparar los frascos y las botellas vacías para que puedan ser recuperados y entregarlos en los centros de canje

Se recibirán botellas y frascos de vidrio vacíos, limpios, separados por color —transparente, verde o ámbar— y sin tapas, pajillas, ni residuos.

No se recibirán vidrios de ventanas, espejos, tubos fluorescentes, pantallas, recipientes de vidrio para horno —como los de tipo Pyrex— ni porcelana, ya que requieren procesos de manejo diferentes a los de los envases de vidrio.

"El vidrio puede reciclarse repetidamente sin perder su calidad. Por eso, una botella vacía conserva valor como materia prima: recuperarla permite aprovechar el material existente, reducir el uso de materias primas vírgenes y disminuir el consumo de energía en la fabricación de nuevos envases", señalan los organizadores.

Esta iniciativa no es una novedad, ya que se ha realizado durante 15 años. “En estos años, hemos visto cómo un gesto tan sencillo como llevar una botella al canje puede cambiar la manera en que las personas valoran el vidrio. Esa es la esencia de esta iniciativa: mostrar que los envases tienen una vida útil que puede continuar y que todos podemos contribuir a que se transformen en nuevos productos, una y otra vez”, expresa Eduardo Ordóñez, de la plataforma educativa Por un mundo limpio como el vidrio.

Fechas y lugares

20 de noviembre: Distincomer, avenida Petapa 46-73, zona 12

29 de noviembre: Pasos y Pedales, Avenida Las Américas, zona 13

2 de diciembre: Cuilco, Huehuetenango

10 de diciembre: Municipalidad de Amatitlán

Más información

Facebook: Por un mundo limpio como el vidrio

Instagram: @limpiocomoelvidrio

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