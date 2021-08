¿Celos? No, gracias

El Dr. Vicente Vargas es un gran profesional. Asistió a mi programa dranancy.com para hablar sobre los celos. Mucha gente los valora, lo ven como una muestra de amor, pero, ¡cuidado! Debemos diferenciar los celos “normales” de los trastornos, porque la persona no los puede controlar y se convierte en algo repetitivo.

Al ser cuestionados, admiten que no hay nada, pero ese pensamiento le viene, no pueden controlarlo. Empiezan a investigar, a irrespetar la privacidad de la pareja, abren el celular, las cartas, buscan en las gavetas… Es una sospecha que no tiene fundamento ni razón de ser.