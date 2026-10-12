Ciclo escolar 2026: cinco maneras de aprovechar las vacaciones escolares en Guatemala

¿Qué harán sus hijos durante las vacaciones? Si todavía no tiene un plan, lo mejor es que ponga manos a la obra porque el ciclo escolar está por terminar y los próximos tres meses sus niños y adolescentes tendrán más tiempo libre.

El sitio clinicadelcrecimiento.com recomienda a los padres organizar las actividades por medio de un calendario en el que se designen tiempos específicos para el juego, el aprendizaje y el descanso. No se trata de saturar la agenda de los pequeños, pero sí de ofrecerles oportunidades para que este tiempo no se traduzca solo en encierro y pantallas, lo cual puede afectar tanto su salud física como mental y emocional.

Este puede ser un tiempo para afianzar las relaciones familiares, la seguridad e incluso las vocaciones de niños y jóvenes, siempre y cuando toda la familia se involucre y esté dispuesta a compartir. Entre las actividades que se recomiendan se cuentan:

1 Visitas a espacios recreativos y culturales

Cambiar de ambiente, aunque sea por unas horas y vivir experiencias inéditas es uno de los más importantes recuerdos de los niños durante las vacaciones.

Lo importante aquí será planificar cuidadosamente las visitas. Investigar que los espacios a los que se vaya de visita sean apropiados para las edades de todos, que se puedan realizar actividades de esparcimiento y, por supuesto, llevar todo lo necesario para cada tipo de experiencia. Dentro de la misma Ciudad de Guatemala, pueden planificarse visitas al zoológico La Aurora, el Museo del Niño, el Museo Miraflores, el Cerrito del Carmen y lugares recreativos. En otras áreas del país también se encuentran lugares que son apropiados para el esparcimiento, desde centros culturales, museos, zoológicos y centros de recreación.

Para que este tipo de actividad sea agradable es importante investigar acerca de horarios, reglamentos, actividades para cada edad y si es necesario llevar implementos, comida e hidratación.

2 Cursos y talleres

Hay chicos que anhelan contar con tiempo libre para desarrollar habilidades artísticas o deportivas durante todo el año. Un curso de vacaciones especializado en aquello que les interesa es ideal para que cimienten esas aficiones, que en algunos casos pueden ser la semilla para descubrir sus vocaciones.

En Guatemala existe una gran variedad de clubes deportivos que ofrecen oportunidades para que los chicos disfruten y aprendan. Desde natación, futbol, baloncesto, tenis y otros deportes pueden aprenderse y perfeccionarse a través de academias especializadas. Lo mismo sucede con otras aficiones como la pintura, la escultura, el canto y la actuación. Las escuelas y conservatorios del Ministerio de Cultura y Deportes ofrecen cursos gratuitos en este período del año. Se puede solicitar información en la página de formaciónartistica@mcd.gob.gt hasta el 15 de octubre.

3 Preparación de las fiestas

En Guatemala, las vacaciones escolares están enmarcadas en plena temporada de fin de año, lo que significa que pronto habrá festejos que van desde las de finales de octubre (Día de todos los santos, Día de muertos y Halloween) hasta la Navidad. Entonces, la familia se puede involucrar, de acuerdo con los tiempos que tengan libres y sus particulares habilidades en la planificación de los festejos. Desde elaborar el decorado, los menús y los obsequios para toda la familia.

4 Viajes familiares al interior

Lo ideal sería que los padres pudieran disfrutar de al menos unos días de vacaciones junto a sus hijos. Sin embargo, si esto no es posible, podrían buscar la manera de tener fines de semana libres y aprovechar para hacer un viaje a una ciudad o población dentro del país. Esto se facilita si se cuenta con familia en el interior. Si es así deberán ponerse de acuerdo con quienes les recibirán. Llevar todo lo necesario para poder compartir en armonía y tener los cuidados básicos para cada uno.

5 Actividades solidarias

Las vacaciones también pueden ser oportunas para fomentar valores sociales y comunitarios entre los más jóvenes. Unirse a las iniciativas de clubes e iglesias que ya tengan grupos organizados para visitar asilos u orfanatorios, o ser quienes tomen la batuta a la hora de pensar acciones en favor de la comunidad, como realizar limpieza de espacios públicos o llevar ayuda a quienes lo necesiten ayuda a que los niños y jóvenes no solo se proyectan sino que también maduren.