¿Cómo altera la menopausia el cuerpo?

Sabe que la menopausia puede causar sofocos. Pero ¿sabía que también puede provocar sequedad de boca, palpitaciones del corazón o infecciones urinarias recurrentes?

Aunque solo un puñado de ellos recibe mucha atención, se conocen más de dos decenas de síntomas de la menopausia y la perimenopausia, el período anterior e inmediatamente posterior a tu último período.

Los síntomas son tan diversos porque sus ovarios están aminorando la producción de estrógeno y progesterona, hormonas sexuales que desempeñan papeles clave en todo tipo de procesos fisiológicos desde la pubertad.

El estrógeno es el factor más importante: a medida que disminuye, los tejidos de muchas partes de su cuerpo se resecan, su densidad ósea se reduce y su cuerpo cambia de muchas otras maneras.

Los síntomas directos del cambio de los niveles hormonales, como los sofocos, se asocian a otros efectos, como dormir mal y cambios en la salud cardiovascular y cognitiva. También es probable que intervengan otros mecanismos que no se conocen del todo.

Transición

He aquí una guía de las muchas formas en que esta transición de la mediana edad puede afectar su cuerpo, desde arriba hacia abajo, y lo que puede hacer al respecto, de acuerdo con una serie de consultas a expertos:

El cerebro: Gran parte de este órgano tan complejo es sensible a los cambios en los niveles de estrógeno.

Boca y garganta: El estrógeno favorece la humedad en varias partes del cuerpo, incluida la boca.

Corazón: Las mujeres antes de la menopausia tienen menos riesgo de sufrir enfermedades cardíacas que los hombres en general, pero esto empieza a cambiar en la perimenopausia.

El metabolismo: La menopausia se asocia a una redistribución del peso.

Partes íntimas y vías urinarias: Los cambios hormonales y vasculares tienen efectos importantes en tus órganos reproductores y zonas las circundantes.

Huesos y músculos: Su cuerpo descompone de manera constante hueso viejo y construye hueso nuevo, y el estrógeno desempeña un papel importante en ese proceso.

Ninguno de estos síntomas afecta a todas las mujeres, y muchos pueden deberse a causas distintas a la menopausia. Podría tener la boca seca a causa de un medicamento que esté tomando. El dolor articular podría ser artritis. Y el envejecimiento causa muchas dolencias por sí solo.

Ni siquiera los médicos pueden confirmar siempre si un síntoma que experimenta una mujer está relacionado con la menopausia.

Pero a menudo se trata de la menopausia. En esos casos, algunos síntomas desaparecerán a medida que tu cuerpo se adapte a la vida con menos estrógenos. Otros, siento decirlo, persistirán.

Para muchas mujeres, la terapia hormonal sistémica puede aliviar de manera segura una amplia gama de síntomas. Los productos locales de estrógenos aplicados pueden tratar los síntomas urinarios y sexuales. Y gracias a los fármacos introducidos recientemente, las opciones no hormonales van en aumento.