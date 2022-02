¿Cómo apoyarse en pareja para que cada uno alcance sus metas profesionales?

Los expertos admiten que una persona con una buena organización en este aspecto logra ventajas en cada uno de sus roles.

Sin duda, las metas profesionales y económicas son parte esencial de la vida en pareja y para alcanzarlas es necesario también ver todo lo que está involucrado y crear un plan de vida que también incluya el área espiritual, la vida personal, de salud, pareja, social, productividad, finanzas y diversión. Las parejas deben saber que no se trata únicamente de lograr metas laborales o económicas sino de compartir.

La psicóloga Elizabeth Caravantes expresa que para comenzar es indispensable ser flexible y comprender que no todo se puede obtener de un día para otro.

Es importante recordar que es importante soñar y aprender a confiar en uno mismo para tomar las acciones que lleven a la meta, agrega Caravantes.

La psicóloga además menciona que cada uno en la pareja tiene que decodificar sus metas: estudios demuestran que tiene de dos a tres veces más probabilidades de seguir haciendo una acción (hábito) si hace un plan específico y para ello se preguntará ¿cómo se establece un plan de acción?

Carlos Euceda, de Incae, publicó en un artículo que cuando las metas son grandes y se tiene el apoyo de la familia, no debe existir obstáculo alguno que no se pueda sortear. “Para todas aquellas personas que piensan que es difícil tomar decisiones complicadas, evalúen su futuro y den el paso fuera de la zona de confort que los traiga a cumplir ese paso que los ponga un punto mas alto y cerca de sus sueños”, dice, mientras recalca que la familia no debe convertirse en un ancla; al contrario, se puede convertir en la catapulta que lo lance a un lugar privilegiado en donde pueda convertirse en un nuevo apoyo para ellos.

En camino al objetivo

El primer paso es identificar qué se quiere lograr, cuándo se van a tomar acciones, dónde y qué hacer hoy. Aquí una breve guía para logralo.

1. Elaboren cada uno un plan detallado con metas. Lleven un diario de objetivos y a diario, antes de dormir, evalúen qué se hizo bien y planifiquen para el día siguiente. Algunos requieren de acciones diarias, también es posible hacerlo semanal, quincenal, mensual, todo depende de cómo vaya funcionando.

2. Este plan es como ir en busca de todos los ingredientes del pastel y prepararlo poco a poco.

3. Al momento de estar trabajando en sus objetivos y planes de acción es posible orientar diferentes técnicas para visualizarlos ya cumplidos.

4. Cada uno comparta cómo sería el día que concluyen sus estudios pendientes, el alcanzar una maestría, el poner un negocio propio, o bien otros planes que consideren importantes.

5. Sin duda es fundamental crear nuevos hábitos. Esos comportamientos repetitivos se convierten en acciones automáticas. Tenga una mente abierta para hacer los cambios necesarios y sea flexible cuando se requieran nuevas propuestas.

6. Es positivo compartir sus planes entre ustedes y compartir con personas de confianza los planes porque es más probable que siga adelante, se esfuerce más y la motivación se mantenga.

7. También es importante aprender a vivir en el tiempo presente. “Los efectos de los pequeños hábitos se ven con el tiempo. Por ejemplo, si puedes obtener solo un 1 por ciento de mejora cada día, terminará con resultados que son casi 37 veces mejores después de un año. Así que continúe haciéndolo todos los días. Una acción inmediata no siempre será visible, pero a medida del tiempo esta será el resultado de su constancia”, dice Caravantes.

8. En el cambio ambos encontraran también obstáculos. Es importante identificarlos, así como las oportunidades a enfrentar. Tome el tiempo de evaluar las opciones que tiene para avanzar.

10. El trabajo en equipo también es fundamental en la pareja. Apoyarse en ciertos momentos fortalecerá la relación. Se debe comprender que existen etapas en las que la persona tiene exigencias mayores -laborales- y necesita responder a su vida profesional, pero estos momentos deben ser eventuales y no la constante, agregan los profesionales.

Un punto de ayuda

Cuando sienta que se le dificulta y la pareja no se organiza es importante buscar apoyo. Si la persona es consciente de esta realidad puede trabajar en ello, organizando mejor su vida y prestando atención a cada una de sus metas personales.

Es importante reconocer cuando una persona está trabajando demasiado y esto repercute en sus otros roles de vida. En este punto es importante plantearse por qué el trabajo llegó a ser la única prioridad.

Al llegar a este punto se podría caer en el síndrome burnout, es decir cuando alguien está agotado y fundido por exceso de trabajo. Esto lleva a niveles de agotamiento y depresión.

En la actualidad es posible recibir un curso, asesorarse con especialistas, terapistas de pareja, psicólogos o coach de vida que ayuden a encontrar respuestas y una mejor organización.

Las especialistas entrevistadas también hacen énfasis en la prevención al estar conscientes del flujo personal de vida y de buscar los espacios de conexión personal de crecimiento, cuidados propios, así como crear momentos especiales que fortalezcan la relación en pareja.

Cuidados en pareja

Como se ha descrito el equilibrio es indispensable. Aquí algunos puntos a destacar para una vida juntos en plenitud.