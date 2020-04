Cómo celebrar el Domingo de Ramos en casa

El Domingo de Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este año, debido a la crisis sanitaria por el covid-19, la tradición será en casa. (Foto Prensa Libre: pixabay).

El Domingo de Ramos abre paso a la Semana Santa. Mañana se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando fue recibido por la población con palmas y ramos de olivo. Cada año, los fieles acuden al tradicional rito de la bendición de ramos; sin embargo, debido a la cuarentena y toque de queda, la celebración tendrá que ser desde casa.

El sacerdote Hugo Estrada pide a los fieles no olvidar el motivo de celebración de este día y mantener su fe, aunque en esta ocasión la dinámica sea diferente.

Significado

De acuerdo con Estrada, el Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Este día tiene dos dimensiones, la primera es el anticipo de la Pascua y del triunfo de Jesús sobre la muerte, y la segunda, el inicio de la pasión y muerte de Jesucristo. Los ramos son señal de la victoria y del triunfo.

“Jesús quiso dar la señal de que venía como El Salvador, por eso entró subido en un burro. Esta era la forma en que un rey entraba a la ciudad como signo de paz. Jesús venía de una forma humilde, a dar conocimiento y a salvarnos. Tuvo una entrada triunfal, con celebración y alegría. La misma que se vive el Domingo de Ramos”, dice el sacerdote.

Cómo celebrarlo

Debido a que las iglesias están cerradas, cada parroquia ha buscado diferentes formas de transmitir la santa misa, especialmente las de los domingos. Este 5 de marzo no será la excepción, y páginas como Canaljesustv.com y Vaticano News transmitirán la eucaristía del Domingo de Ramos.

Roberto Zapata, párroco de Santa Lucía, en Rocca di Cambio, Italia, comenta que el papa Francisco ha invitado a todos los fieles que siguen la misa por televisión o radio a hacer la comunión espiritual, la cual consiste en la oración de San Alfonso de Ligorio.

“Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén”.

Según indica el sacerdote José Ignacio Fernández a Vatican News, la comunión espiritual se ha practicado en otras ocasiones como cuando no se puede comulgar, porque desde su libertad un cristiano considera que no se encuentra en estado de gracia. El común denominador de estas plegarias, dichas especialmente en silencio orante, debe ser la conciencia de estar en comunión con Cristo y con los demás.

Las palmas en la puerta del hogar

Una iniciativa que surgió en redes sociales para vivir el Domingo de Ramos en la casa y que ha recibido el apoyo de la Iglesia es colocar una rama elaborada por la familia en la ventana o en la puerta de entrada, después de la santa misa.

En Guatemala es común que los ramos estén hechos de hojas de palma real, cortadas o deshilachadas. Estos se adornan con corozo, que proviene de la misma palma, o con flores como la estaticia morada o claveles rojos, que son comunes en esta temporada.

Para los religiosos, la creatividad es el único límite cuando se trata de alabar y dar la bienvenida a Jesús, por lo que este año cada persona puede hacer su ramo con materiales a los que tenga acceso.

“Recuerde que el verdadero sentido de las palmas es tener presente que Jesús es nuestro y que debemos siempre darle la bienvenida a nuestro hogar”, comenta ACI Prensa.

Cómo hacer los ramos

La experta en manualidades Rosario Álvarez opina que los ramos de este día pueden hacerse de hojas naturales de cualquier planta que se tenga, o de papel. “Si tiene, por ejemplo, rosas en su jardín, puede quitarle algunas hojas y pegarlas en un palito largo, que funcione como el sostén. Aconseja pegar de 7 a 10 hojas por cada ramo y la rosa puede colocarla al inicio de la rama”, dice.

Opción 1: Corte papel verde en forma de hojas, unas 20 piezas. Luego pegue cada una en una paleta de madera, de las de helado. Para los niños, también puede hacerlo con la forma de la mano, pegarlas en un paleta de madera para que los dedos simulen cada rama.

Opción 2: Para los ramos de papel necesita cartulina, de preferencia amarilla. Para un ramo corte 10 tiras de 2 cm x 40 cm. Utilizará dos tiras para colocar en el centro. Luego, las demás las irá doblando y colocando una encima de otra. Colocará tres de cada lado del ramo. Las últimas dos serán el cinturón con que el que se agarra el ramo.