¿Cómo perdonar a quien le ha hecho daño?

Al perdonar nos sentimos aliviados, no tenemos por qué llevar tan pesada carga en nuestras espaldas, al perdonar, dejamos todo el daño que alguien depositó en nosotros, siguiendo nuestro camino.

Perdonar se convierte así en un acto generoso, que permite al otro poder equivocarse y abrir una puerta a la reconciliación, es un acto puramente curativo, que nos ayuda a aceptar nuestras heridas, saber qué nos daña y cómo podemos actuar para hacer frente a ese dolor.

Por otro lado, perdonar no es olvidar, es un error muy común, no podemos borrar de nuestra mente todo lo negativo y malo que hemos vivido, es imposible, por tanto, debemos aceptar las cosas tal y como han sido y sacar un aprendizaje de todo el sufrimiento. En nuestra vida, todos hemos sufrido miles de desilusiones que se han dado con respecto a la pareja, con la familia, amigos o con personas cercanas, son experiencias tan negativas que han dejado huella en nuestro interior.

Todos hemos sido dañados alguna vez, son experiencias y vivencias que forman parte de la vida, ya que provocan un gran dolor emocional porque nos sentimos traicionados, aun así somos capaces de perdonar cuando deseamos seguir adelante.

Le puede interesar Pedir perdón y otras acciones para sentirse mejor consigo mismo Fátima Herrera 23 de diciembre de 2019 a las 05:00h

La experta menciona, perdonar no es nada fácil, pero cuando se comienza a aceptar el perdón, se deja atrás el pasado y, por lo tanto, se logra una recuperación emocional y lo más importante, se sentirá una felicidad de haber soltado todo ese dolor y haber liberado el interior de las heridas que tanto dolor producían.

¿Qué necesitamos para poder perdonar?

Lo primero es aceptar lo que ha ocurrido.

Considerar el punto de vista de la otra persona.

Recordar aquellas veces que lo han perdonado

Expresar lo que se siente.

Lea más: Pedir perdón y otras acciones para sentirse mejor consigo mismo

A partir de aquí entonces se puede decidir perdonar, pero el perdón no es automático a veces requiere de tiempo según la gravedad del daño recibido, pero teniendo en cuenta lo anterior se puede poner el corazón en disposición de perdonar y en el tiempo que se necesite aceptar la realidad de lo ocurrido, de los sentimientos generados y valorar si se quiere restablecer la relación con el otro.

No se debe tener miedo a reconocer el dolor y a expresarlo, aceptarlo y compartirlo para que la herida causada no se infecte y se pueda ver con más claridad los hechos y no mezclarlos con otros acontecimientos de la vida.