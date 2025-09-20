¿Cómo reconciliarse tras una pelea?

Los dos están nerviosos. No se sienten bien. He aquí cómo recuperar el camino.

Hace dos fines de semana, mi marido y yo discutimos en la cocina.

La cosa fue a más, así que subí furiosa a reorganizar el armario: mi versión de una estrella de rock destrozando una habitación de hotel.

Cuando volví a la cocina para agarrar unas toallas absorbentes de papel, mi esposo señaló por la ventana como si no hubiera pasado nada. “¡Mira eso!”, dijo. “Creo que es un cucarachero de Carolina”.

Lo hace a menudo. Me resulta frustrante, pero entrañable: quiere pasar de página desesperadamente.

Pero la observación de aves de Tom es una táctica de evasión, dijo Antonio Quirindongo Jr., psicoterapeuta de Nueva Jersey especializado en relaciones. Lo que transmite, dijo, es “‘me siento incómodo, quiero salir de esto, entonces mira, hay un pájaro’”.

Cuando discute con su pareja, la resaca emocional puede dejarlo agitado, resentido e inseguro sobre cómo volver a conectar. Pero los expertos dicen que hay pasos claros que puede dar para seguir adelante.

Tome un descanso

Una riña con la pareja “cambia la química de nuestro cerebro y nuestro cuerpo”, dijo Galena Rhoades, psicóloga de la Universidad de Denver y coautora de Fighting for Your Marriage.

Se activa su respuesta de lucha o huida, dijo, lo que aumenta su ritmo cardíaco y libera hormonas del estrés como el cortisol. Esta llamada inundación emocional dificulta pensar o comunicarse con lógica.

Así que tómese al menos 30 minutos para calmarse y “volver a un estado en el que pueda pensar de forma más racional”, dijo.

Dígale a su pareja que se va a tomar un tiempo y calcule cuánto durará, añadió, para que quede claro que su partida no es un castigo.

Discúlpese por su parte

Después de una discusión, dijo Rhoades, a menudo tiene que abordar dos cuestiones: la situación que inició la pelea, “y el daño que supuso lo acaloradas que se pusieron las cosas”.

Aborde el daño con una disculpa. Aunque crea que tiene toda la razón, normalmente puede encontrar formas en las que contribuyó a la pelea, dijo A. Jordan Wright, profesor clínico asociado de psicología en la Universidad de Nueva York. Una disculpa, añadió, “indica a la otra persona que intenta sinceramente reparar el daño, no solo barrerlo debajo de la alfombra”.

Tenga una "conversación de cierre"

Cuando ambos se hayan calmado, tenga lo que un terapeuta amigo mío llama una “conversación de cierre”, en la que hacen una autopsia de la discusión.

Rhoades recomendó la técnica del hablante-oyente, que ayuda a las parejas a comunicarse más eficazmente al añadir estructura a sus discusiones.

Una persona habla y la otra parafrasea lo que se ha dicho. Dijo que hay que turnarse, utilizar frases cortas y no interrumpirse mutuamente.

No saquen a relucir viejas rencillas, añadió, y cíñanse al tema. Rhoades sugiere esta estructura: “Me sentí X cuando ocurrió esta situación concreta en este momento concreto”.

Si la situación se acalora aún más, tómense otro descanso y vuelvan a intentarlo más tarde, dijo Rhoades. A veces un asunto requiere más de una conversación.

Y si su pareja parece receptiva, ofrézcale una pequeña muestra de afecto, ya sea una broma amable, una sonrisa tranquilizadora o un gesto físico.

“Cada pareja tiene su propio lenguaje implícito para comunicar que las cosas están bien”, dijo Wright, quien añadió que él y su pareja se aseguran de abrazarse al final de una discusión.

Al final, "limpie su paladar"

Quirindongo dijo que, tras una sesión de terapia difícil, suele preguntarles a sus clientes: “¿Qué puedes hacer para limpiar tu paladar?”.

Esto funciona bien después de una discusión, dijo. Puede ser cualquier actividad que les guste a los dos para solidificar su vínculo: pasear, salir a cenar o ver una película. “Puede ser simplemente abrazarse, o tal vez tener relaciones íntimas”, dijo.

La próxima vez que Tom y yo discutamos, probaremos estos pasos. Unas horas después del comentario del pájaro, se restableció la paz cuando Tom me entregó un café helado y un plato de galletas.

Rhoades me dijo que aprobaba ese gesto. Es indirecto, dijo, “pero está comunicando que le importas y que está contigo”.

Y tiene razón. Llevamos juntos 25 años y Tom sabe que los platos de galletas son mi lenguaje del amor. Las comimos juntos en un silencio incómodo al principio, pero que acabó por hacerse agradable.