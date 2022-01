¿Cómo se debe afrontar la infidelidad?

La Dra. nos explica que, en ocasiones, podemos llegar a sentirnos defraudados, decepcionados, incluso, engañados por nuestra pareja porque no cumplen o no satisfacen lo que entendemos como una vida plena y satisfactoria.

Ahora bien, es crucial entender este sentimiento que aparece en cierta etapa de la relación, de desencanto, de cansancio por constantes diferencias, pues la forma en que se lidia con esto van a depender muchas cosas para la relación, es importante señalar que todas las parejas se enfrentan en algún momento a este reto, a ese sentimiento de sentir que la relación no está dando el máximo que buscan o que merecen, por lo que pueden sentir cierto sentimiento de estar perdiendo algo, de estar incluso siendo engañados, “No es la persona con la que me casé”, “Antes, de novios, él/ella no era así…” etc.

Una persona que es víctima de una infidelidad puede experimentar sentimientos de abandono, traición, enojo, se puede sentir usada o burlada, la persona infiel debe tomar en cuenta ese inmenso dolor que ocasionaron sus acciones en el momento en que fueron descubiertas, refleja, por tanto, una desconsideración hacia los sentimientos de alguien que ha prometido apreciar y proteger de por vida.

Causas

Nunca se ha tenido la intención de ser fiel.

Insatisfacción con la pareja.

Creer que ya no hay amor.

Buscar una alternativa a la actual pareja.

Sensación de inseguridad personal.

Monotonía en la relación.

Venganza por una infidelidad pasada.

Inestabilidad emocional.

Señales de alarma

Detectar una infidelidad puede ser difícil, aunque existen indicios que pueden dar lugar a sospechas, por ejemplo:

Cambios en las rutinas diarias.

Aislamiento emocional y falta de comunicación.

Mantener un exceso de privacidad.

Reacción negativa de la pareja cuando se le visita de manera imprevista.

Creación de cuentas de correo, redes sociales o líneas de teléfono adicionales.

Se saca frecuentemente como tema de conversación una eventual finalización de la relación.

Nerviosismo o incoherencia en las explicaciones ante preguntas de dónde ha estado o qué ha hecho.

Disminución del deseo o de la actividad sexual.

Frecuentemente, como consecuencia de una infidelidad, las parejas optan por poner fin a su matrimonio o noviazgo, sin embargo, esto no tiene por qué ser así y de hecho, muchas veces no lo es, el aspecto más importante que se debe valorar es si se desea seguir apostando por esa relación, de ser así, la infidelidad puede llegar incluso a ser un elemento de una nueva perspectiva para la pareja y fortalecer su vínculo.

Es recomendable acudir a terapia de pareja, donde un psicólogo especializado les orientará sobre su situación, aquí suelen aparecer dificultades adicionales, como la desconfianza por parte de la persona que fue engañada, las conductas de control, la sensación de humillación, las nuevas emociones y las heridas. La terapia puede ayudar a la pareja a superar esta situación, facilitando a quien se ha sentido engañado a manejar sus emociones y conductas y al infiel a adaptarse a las nuevas exigencias de su pareja y a evitar futuras infidelidades, de ser de esta manera, se puede restaurar la confianza en la relación y se asientan las bases para su buen desarrollo futuro como pareja.