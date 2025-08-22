¿Cómo se llama la ciencia que estudia los huesos?

Los huesos brindan soporte a nuestro cuerpo. Aunque algunos son ligeros, el sistema óseo también protege cada uno de los órganos.

Según la Universidad de los Andes, la osteología es la ciencia que estudia los huesos. Esta rama se enfoca en la forma y estructura del sistema óseo. A su vez, el profesional que se especializa en este campo se conoce como osteólogo.

De acuerdo con Stanford Medicine, los huesos se clasifican según su forma en cortos, largos, planos e irregulares. El esqueleto humano comprende 206 huesos, sin tomar en cuenta la dentadura y los huesos sesamoideos, que se encuentran dentro de los cartílagos.

En total, el cuerpo humano está conformado por 80 huesos axiales, los cuales incluyen los de la cabeza, el rostro, el hioides, los auditivos, los del tronco, las costillas y el esternón. Además, cuenta con 126 huesos apendiculares, que se encuentran en los brazos, hombros, muñecas, manos, piernas, caderas, tobillos y pies.

¿Por qué es importante cuidar nuestros huesos?

De acuerdo con la Clínica Mayo, los huesos cambian de forma constante, ya que el cuerpo los renueva mediante un proceso llamado remodelación ósea. En la juventud, este proceso es más rápido. Según dicha institución, el pico de masa ósea se alcanza alrededor de los 30 años.

Posteriormente, el proceso continúa, pero se pierde más masa de la que se genera. Para cuidar de mejor manera el sistema óseo, estas son algunas recomendaciones de expertos: