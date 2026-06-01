Salud y Familia
¿Cómo ser parte de la jornada gratuita de prótesis de mano?
Niños a partir de 6 años y adultos que hayan perdido una mano podrán optar a una prótesis gratuita durante una jornada organizada por el Club Rotary Guatemala de la Ermita.
La jornada médica en busca de personas que necesitan prótesis de manos en Guatemala se ha llevado a cabo en diferentes años. (Foto Prensa Libre: Club Rotary Guatemala de la Ermita)
Bajo el lema institucional "Te Damos una Mano", el próximo sábado 6 de junio del 2026, el Club Rotary Guatemala de la Ermita realizará una jornada de prótesis de mano completamente gratis, orientada a niños (desde los 6 años) y adultos que hayan sufrido la pérdida de dicha extremidad.
El único requisito indispensable para los beneficiarios es contar con el codo y un mínimo de 8 centímetros de antebrazo.
Es importante inscribirse y llamar o escribir al WhatsApp del teléfono 5019-0888. Se necesita el nombre completo, edad, teléfono y dirección.
Fecha:
Sábado 6 de junio
Hora:
Según cita acordada
Lugar
9a. Avenida 5-51, zona 11, en el Instituto Neurológico de Guatemala
Costo:
Gratuito
Inscripciones:
Llamar o escribir al WhatsApp (502) 5019-0888.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. <Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.