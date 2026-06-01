¿Cómo ser parte de la jornada gratuita de prótesis de mano?

Salud y Familia

¿Cómo ser parte de la jornada gratuita de prótesis de mano?

Niños a partir de 6 años y adultos que hayan perdido una mano podrán optar a una prótesis gratuita durante una jornada organizada por el Club Rotary Guatemala de la Ermita.

|

time-clock

La jornada médica en busca de personas que necesitan prótesis de manos en Guatemala se ha llevado a cabo en diferentes años. (Foto Prensa Libre: Club Rotary Guatemala de la Ermita)

La jornada médica en busca de personas que necesitan prótesis de manos en Guatemala se ha llevado a cabo en diferentes años. (Foto Prensa Libre: Club Rotary Guatemala de la Ermita)

Bajo el lema institucional "Te Damos una Mano", el próximo sábado 6 de junio del 2026, el Club Rotary Guatemala de la Ermita realizará una jornada de prótesis de mano completamente gratis, orientada a niños (desde los 6 años) y adultos que hayan sufrido la pérdida de dicha extremidad.

El único requisito indispensable para los beneficiarios es contar con el codo y un mínimo de 8 centímetros de antebrazo.

Es importante inscribirse y llamar o escribir al WhatsApp del teléfono 5019-0888. Se necesita el nombre completo, edad, teléfono y dirección.

Fecha:

Sábado 6 de junio

Hora:

Según cita acordada

Lugar

9a. Avenida 5-51, zona 11, en el Instituto Neurológico de Guatemala

Costo:

Gratuito

Inscripciones:

Llamar o escribir al WhatsApp (502) 5019-0888.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. <Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

 Jornada médica Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM