Cómo un propósito de Año Nuevo puede preparar sus objetivos financieros para el éxito

A pesar de la percepción pública de que tales propósitos son una pérdida de tiempo, algunos hallazgos sugieren que pueden ayudar a la gente a conseguir sus objetivos, al menos durante un tiempo.

Una encuesta de 2024 del Centro de Investigaciones Pew descubrió que una “gran mayoría” de las personas que hicieron propósitos de Año Nuevo afirmaron haber cumplido al menos algunos de ellos a las pocas semanas del nuevo año. Además, Fidelity Investments, que todos los años encuesta a los adultos estadounidenses sobre sus propósitos financieros, descubrió que casi dos tercios de los que hicieron propósitos para 2024 informaron que lograron cumplirlos.

John C. Norcross, profesor de psicología en la Universidad de Scranton, fue coautor de un pequeño estudio, publicado en 2002 en The Journal of Clinical Psychology, que descubrió que casi la mitad de las personas que definían un propósito de Año Nuevo informaban haber tenido éxito al cabo de seis meses, en comparación con el cuatro por ciento de las personas que reconocían un comportamiento que querían cambiar, pero no habían hecho un propósito.

Norcross aconsejó elegir objetivos realistas y estar preparado para que el cambio tome su tiempo. “No es una carrera de 100 metros”, advirtió.

Jeff Kreisler, director gerente y jefe de ciencia del comportamiento de la Banca Privada J.P. Morgan, comentó que las personas suelen hacer propósitos en enero debido al efecto del “nuevo comienzo”; es un momento en el que existe una clara demarcación entre el pasado y el futuro.

Según Fidelity, entre los estadounidenses que mencionaron estar considerando fijarse un propósito financiero para 2025 (el 65 por ciento), el principal objetivo era ahorrar más dinero (el 43 por ciento), pues muchos estaban preocupados por facturas inesperadas.

La encuesta de Pew reveló que casi un tercio de los adultos estadounidenses había hecho propósitos de Año Nuevo para 2024. Los relacionados con dinero o finanzas fueron los segundos más comunes (el 61 por ciento), por detrás de aquellos enfocados en salud, ejercicio o dieta. Según Pew, los propósitos fueron populares especialmente entre los adultos más jóvenes: casi la mitad de los participantes de 18 a 29 años afirmó haber hecho al menos uno.

Sin embargo, dada la naturaleza humana, simplemente confiar en la autodisciplina para cumplir su propósito económico no es prudente, señaló Kreisler. En cambio, “engañarnos a nosotros mismos con pequeños trucos” suele ser útil.

Comience con un objetivo concreto como propósito, sugirió Kreisler, y anótelo: “Es más probable que cumpla sus objetivos si están escritos”. A continuación, divídalo en porciones digeribles para que sea menos abrumador. En lugar de decir: “Voy a ahorrar para la educación universitaria de mi hijo”, comprométase a ahorrar 200 dólares al mes (o la cantidad que pueda permitirse) en un plan 529 de ahorro para la universidad.

Considere que habrá contratiempos para no caer en la tentación de rendirse desde la primera vez que no logre ahorrar lo que se propuso. “No tiene que ser perfecto”, enfatizó Kreisler. Si su propósito era ahorrar 500 dólares, y apenas ahorró 150, “eso es mejor que cero”, sostuvo.

Otra técnica consiste en reconocer que, aunque propósitos como ahorrar e invertir le beneficiarán en el futuro, ahora mismo pueden sentirse como una carga. Por ejemplo, si se propuso revisar los estados de cuenta de su tarjeta de crédito cada mes en el nuevo año, no pasa nada si se recompensa con un pequeño regalo después de completar la tarea, puntualizó Karen C. Altfest, planificadora financiera titulada de Nueva York. Puede ser ir al cine, salir a correr por el parque o tomar una copa de vino, recomendó, lo que le apetezca, siempre que no sea extravagante.

Replantear su manera de pensar en su propósito financiero puede hacer que le parezca menos pesado, comentó Ashley Lapato, educadora en finanzas personales de YNAB, una aplicación de presupuestos. Digamos que su propósito fue crear una “rutina del día de pago” en 2025. Cada vez que le paguen, sugirió Lapato, calcule cuánto necesita para sus gastos esenciales (como el alquiler o la hipoteca y los servicios públicos) y luego asígnele un “trabajo” al resto.

“Pregúntese: ‘¿Qué quiero que haga este dinero por mí?’”, recomendó. Podría ser comer bien, ahorrar para unas vacaciones o para el pago inicial de una casa.

Lapato afirmó que tener en mente la recompensa final ayuda a que asignar su dinero se sienta menos como un sacrificio y más como “una oportunidad de conseguir más este año para lo que quiere en la vida”.

Bridget Venus Grimes, planificadora financiera titulada de Coronado, California, sugirió que, si le cuesta cumplir el objetivo de ahorrar más, podría empezar con el propósito de hacer un seguimiento de sus gastos durante un par de meses para ver adónde va su dinero. Si, por ejemplo, las compras por internet son su perdición, borre y anule la suscripción a correos electrónicos y mensajes de texto promocionales que le avisen de ofertas. “Deshágase de la tentación”, aconsejó.

Prepárese para el éxito. Muchos asesores recomiendan que el ahorro o la inversión sean automáticos, de modo que el dinero se transfiera periódicamente de su nómina o de su cuenta corriente a una cuenta de ahorro designada, sin que tenga que pensar en ello cada vez.