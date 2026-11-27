En la antigua Roma, el tiempo de Adviento significaba la llegada del emperador o de un alto funcionario.

El término proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”. La Iglesia católica considera el Adviento como el inicio del año litúrgico y un tiempo de preparación para la llegada del Niño Jesús, durante las cuatro semanas que preceden a la Navidad.

La tradición cristiana utiliza la corona de Adviento para marcar este tiempo. Se enciende una vela cada domingo para simbolizar el desarrollo progresivo de la presencia de Dios en la historia humana, hasta llegar al nacimiento de Jesús.

¿Cuándo comienza el Adviento en 2026?

La duración del Adviento varía de acuerdo con el día de la semana en el que se celebra la Navidad cada año. En 2026, este domingo 29 de noviembre será el primer domingo de esta temporada.

La página liturgiacatolica.org enfatiza que este “es un tiempo de espera activa, preparación del corazón y conversión”.

Además de los ritos propios de las misas católicas diarias, durante los domingos de Adviento, que este año se celebrarán el 29 de noviembre y el 6, 13 y 20 de diciembre, tanto en los templos como en los hogares católicos se suele rezar la corona de Adviento, con la que se marca el tiempo que queda antes de la celebración del nacimiento de Jesús.

¿Cuáles son los símbolos de la corona de Adviento?

Los símbolos principales son la forma circular de la corona de Adviento, las ramas de pino o abeto y las velas, que se encienden cada domingo, según Vatican News. Al respecto, Alejandro Cóbar, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, mencionó en una entrevista los significados de esta simbología:

Corona: la forma circular de la corona representa a Dios, ya que un círculo es una figura que no tiene principio ni fin. Según el catolicismo, también se relaciona con el amor infinito de Dios hacia la humanidad. La corona es de origen nórdico, pues los pobladores de esa región la utilizaban como símbolo de espera. Aunque los católicos al principio consideraban que se trataba de algo pagano, su uso se adaptó al ámbito cristiano, en especial en Alemania. Ramas: el verde de las ramas simboliza la esperanza. El Adviento alude al advenimiento, es decir, son cuatro semanas durante las cuales se reflexiona sobre la venida de Jesús. Según Vatican News, estas ramas suelen ser de pino o abeto. Vela: las cuatro velas representan los cuatro domingos de Adviento y tienen un significado diferente según su color, aunque estos pueden variar. Lo más importante, dijo el sacerdote Oswaldo Chacón en una entrevista, es el espíritu con que se reza la corona. Se utilizan tres velas moradas (el color por excelencia de la conversión) o rojas y una rosada. Esta última se enciende el tercer domingo de Adviento, cuyas lecturas invitan al gozo espiritual. La quinta vela (cirio blanco), colocada en el centro, se enciende en Nochebuena.

¿Cuál es el significado de los colores de las velas de la corona de Adviento y el orden para encender las velas?

También se utilizan estos colores y, en este caso, las velas se encienden en el siguiente orden: