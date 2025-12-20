Corona de Adviento: Qué significa la vela blanca y cuándo se enciende

La corona es el elemento esencial dentro de los símbolos de Adviento. El cuarto domingo de Adviento encendemos una vela rosada. Esa vela rosada es una mezcla del morado, que ha sido rebajado por la luz que estaba pronta a llegar.

La luz blanca significa la luz que ilumina las tinieblas del pecado de la muerte y de las situaciones difíciles de nuestra vida porque la luz es Cristo y el blanco significa paz armonía y sobre todo la luz de Cristo que guía nuestra vida, explicó a Prensa Libre en una entrevista previa, el presbítero Luis René Sandoval Quinteros, director de comunicación del Arzobispado.

Los significados de la vela blanca de la corona de Adviento

La luz de Cristo: La vela blanca se enciende en la Nochebuena para representar la llegada de Jesús, la luz del mundo.

La pureza de Jesús: El color blanco simboliza la pureza y la santidad de Jesús.

La presencia de Dios: La vela blanca indica la presencia de Dios.

La vela blanca simboliza esa luz impresionante que ilumina la vida de todos los seres humanos, explica el padre Sandoval Quinteros.

En Nochebuena se enciende la vela blanca, puede ser durante la cena.

Oración en Nochebuena

Se encienden nuevamente las cuatro velas y por último la blanca, y se entona una canción apropiada a la fecha como Noche de Paz o A Belén, pastores.

También se puede leer la lectura del día, que en 2025 es esta que se incluye a continuación:

San Mateo (1, 18-25)

El nacimiento de Jesucristo

Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.

Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: Dios con nosotros.

Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer; y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús.