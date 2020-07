Coronavirus: Cómo limpiar el celular

Los fabricantes recomiendan limpiar el teléfono móvil con un paño de microfibra suave, sin pelusas y ligeramente humedecido. Foto Prensa Libre: DPA

En estos tiempos de coronavirus muchas personas piensan cuidadosamente antes de agarrar algún objeto y el teléfono móvil es ciertamente uno de ellos. ¿Es antihigiénico que el celular tenga un contacto directo con la cara?

La buena noticia es que “el teléfono móvil no propaga gérmenes”, afirma Markus Egert, profesor de Microbiología e Higiene de la Universidad alemana de Furtwangen.

En comparación con el número de gérmenes que tienen las manos, la carga en los teléfonos móviles es insignificante.

“En particular los celulares modernos son muy secos y lisos, lo que significa que en ellos solo se pueden adherir unos pocos gérmenes”. explica Egert. Al encontrar pocos nutrientes apenas se multiplican.

La condición del aparato y el uso pueden influir

Los usuarios tienen influencia en la cantidad de gérmenes que tiene el teléfono móvil. “La superficie del smartphone es un reflejo de su portador “, asegura Sebastian Klöss, de la asociación industrial Bitkom.

Las personas que rara vez se lavan las manos y usan el teléfono mientras comen o en el baño transfieren significativamente más gérmenes a su aparato que los que no lo hacen.

El estado del smartphone también influye en la cantidad de estos invasores diminutos. “Las bacterias, los virus y los mohos pueden asentarse particularmente bien en los arañazos”, comenta Klöss.

La limpieza correcta del smartphone

Los proveedores de teléfonos inteligentes como Apple o Samsung suelen dar consejos de limpieza en sus sitios web. Los expertos aconsejan apagar el aparato y quitar todas las conexiones antes de limpiarlo.

Los fabricantes recomiendan limpiar el dispositivo con un paño de microfibra suave, sin pelusas y ligeramente humedecido. Si el dispositivo está muy sucio, los usuarios también pueden usar un poco de agua jabonosa.

Es importante que no entre humedad en las hendiduras del teléfono. Si bien ya hay muchos modelos a prueba de agua, Klöss aconseja ir a lo seguro y secarlo inmediatamente con un paño.

No utilice productos de limpieza

Egert insiste en que no es necesario desinfectar el teléfono móvil en casa, ya que no hay ningún riesgo particular de infección. El coronavirus también puede ser inactivado con agua y jabón.

No es conveniente desinfectar un celular porque existe el riesgo de que los productos entren en el aparato, apunta Bernd Glassl, experto en productos de higiene personal y detergentes.

Otros agentes de limpieza también pueden dañar el teléfono, como por ejemplo los limpiacristales. La mayoría de las pantallas táctiles tienen un recubrimiento repelente al aceite que impide que se adhieran las huellas dactilares.

Si se limpia la pantalla con productos a base de alcohol se elimina poco a poco la capa repelente de grasa, advierte Klöss.

Limpie cuidadosamente las conexiones

Las conexiones de un teléfono son muy sensibles. Por lo tanto, los usuarios deben limpiarlos con mucho cuidado y sin humedad. Klöss aconseja usar hisopos (bastoncillos) de algodón o bien un cepillo de dientes suave.

“Los limpiadores a base de aire comprimido, en cambio, no deben usarse bajo ninguna circunstancia”, advierte.

Glassl considera que la frecuencia con la hay que limpiar el smartphone depende en última instancia de cómo se use. Las personas que viajan mucho, están en contacto con mucha gente o utilizan el teléfono móvil en la cocina deberían limpiarlo más a menudo.

Egert, sin embargo, tiene un mensaje tranquilizador: “En un contexto doméstico las personas sanas no corren peligro de enfermarse a causa de gérmenes depositados en el móvil”.