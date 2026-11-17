Aunque el año civil termina el 31 de diciembre, el año litúrgico llega a su fin con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, mejor conocida como Cristo Rey.

La celebración no tiene una fecha fija en el calendario, sino que varía porque se establece el domingo anterior al primer domingo de Adviento. Esto significa que en el 2026 la solemnidad de Cristo Rey se celebrará el próximo domingo 22 de noviembre.

“Es la coronación de Cristo como el rey de toda nuestra vida, por eso se llama ‘Cristo Rey’. Y es la manifestación pública de que Jesús es el rey soberano de todo el universo”, explica el padre Luis René Sandoval, encargado de comunicación del Arzobispado de Guatemala.

La fiesta fue instituida por el papa Pío XI en 1925, pero se celebró por primera vez en 1926, hace exactamente cien años, según información del medio católico EWTN.

“Originalmente, fue designada para fines de octubre, pero el papa san Pablo VI la cambió al último domingo del año litúrgico, que es el domingo antes del comienzo de Adviento”, añade la publicación.

Este día, el altar se viste de blanco y la liturgia se centra en el “reconocimiento público de Cristo y en la centralidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, reconocido como Dios soberano de todo el universo y rey de nuestra vida”, agrega el padre Sandoval.

Según al revista La palabra de cada día Evangelio 2026, las lecturas que se proclamarán en la eucaristía de la Solemnidad de Cristo Rey este año son:

Primera lectura: Ezequiel 34,11-12.15-17

Salmo responsorial: Salmo 22 - "El Señor es mi pastor, nada me faltará"

Segunda lectura: 1 Corintios 15,20-26.28

Evangelio: Mateo 25,31-46

A decir del sacerdote, este día se debe vivir, primero, “recordando que la eucaristía es la raíz y fuente de toda vida cristiana, reconociéndolo a Él presente en el Santísimo Sacramento del Altar, desde donde reina nuestra vida y nuestra fe”.

Asimismo, recuerda que se debe poner siempre a Dios primero, como dice el primer mandamiento, amándolo sobre todas las cosas y dándole el lugar que le corresponde como “Rey de todo el Universo”.

Con esta solemnidad culmina el año litúrgico del ciclo A y da paso, a partir del primer domingo de Adviento, que se celebrará el 29 de noviembre, al nuevo año litúrgico del ciclo B.