¿Cuándo se parte la rosca de Reyes y cuál es su significado?

Además de su exquisito sabor, la rosca de Reyes está estrechamente vinculada con el pasaje bíblico en el que los tres Reyes Magos —Gaspar, Melchor y Baltazar— visitaron al niño Jesús y le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra.

Por esta razón, la rosca de Reyes —conocida en otros países como roscón de Reyes— se parte y se consume cada 6 de enero, fecha en la que se conmemora la visita de los Reyes Magos a Jesús.

De acuerdo con datos hemerográficos de Prensa Libre, esta tradición forma parte de la Epifanía del Señor, una celebración católica relevante dentro del calendario litúrgico. En esta festividad se conmemora la manifestación de Dios a todos los pueblos.

Durante la Epifanía se utilizan diversos elementos simbólicos que explican cómo Jesús se dio a conocer, entre ellos la estrella de Belén y los obsequios entregados por los Reyes Magos.

Simbolismo de la rosca de Reyes

Diversas fuentes señalan que la forma ovalada de la rosca simboliza el amor infinito de Dios, mientras que la fruta cristalizada representa las joyas que adornaban las coronas de los Reyes Magos.

Según la tradición, en el interior de la rosca se esconde un pequeño muñeco blanco que simboliza al niño Jesús. A quien le aparezca la figura le corresponde invitar tamales y ponche al resto de los participantes y cuidar al Niño hasta el 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria, también conocido como la fiesta de la luz.

Más allá de las costumbres populares, historiadores y antropólogos coinciden en que encontrar esta representación de Jesús se asocia con la abundancia y las bendiciones que se recibirán en los meses siguientes.

La rosca de Reyes puede elaborarse en casa o adquirirse en panaderías locales. A continuación, compartimos un video de referencia para quienes deseen prepararla y disfrutar de este tradicional bocadillo en familia o con amistades.