Un minuto de ejercicio podría regalarle seis minutos más de vida.

No está nada mal, ¿verdad? Solo tiene que moverte. Ni siquiera tiene que sudar para beneficiarse.

Ahora veamos qué beneficios podría obtener al incorporar más movimiento a su vida diaria.

Como regla general, si puede cantar mientras lo hace, se trata de una actividad ligera, explica Emmanuel Stamatakis, investigador de actividad física en la Universidad de Monash, en Australia.

Si puede hablar pero no cantar, está realizando un esfuerzo moderado. Y si no puede mantener una conversación, se trata de un esfuerzo intenso.

Esta calculadora se basa en datos de un estudio publicado el año pasado que analizaba cuánto podemos recuperar, en términos de tiempo dedicado a la actividad física, con una vida más larga y saludable.

Lennert Veerman, profesor de Salud Pública en la Universidad Griffith de Australia, y sus coautores elaboraron un modelo de esperanza de vida utilizando datos de monitores de actividad de aproximadamente tres mil 800 adultos estadounidenses mayores de 40 años. También se basaron en datos de esperanza de vida de Estados Unidos e investigaciones previas que vinculan el movimiento con el riesgo de mortalidad.

Nadie puede predecir con exactitud cuánto tiempo vivirá. La dieta, la genética, el estilo de vida y otros factores introducen una enorme variación individual que queda oculta por los promedios poblacionales.

Pero los resultados de Veerman representan un paso importante para cuantificar cómo el ejercicio se convierte en tiempo ganado, en lugar de tiempo invertido, afirmó David Rehkopf, epidemiólogo social de la Universidad de Stanford, quien no participó en el estudio. "De hecho, gano tiempo cuando hago ejercicio", comentó.

¿Cuánto tiempo más podría vivir por cada minuto que se mueva, si todo lo demás permanece constante? Los resultados iniciales son buenos.

Los cálculos

Se espera que una persona promedio que camina menos de una hora al día o su equivalente viva hasta los 73 años (Al menos en Estados Unidos). Según el estudio, media hora adicional de actividad física diaria podría traducirse en entre cinco y siete años más de vida. Esto equivale a unas seis horas de vida recuperadas por cada hora de caminata. A partir de ahí, la recuperación disminuye. No se puede alcanzar la inmortalidad corriendo maratones.

Durante décadas, las autoridades sanitarias creyeron que el ejercicio formal era necesario para obtener beneficios para la salud. Sin embargo, resulta que toda actividad física cuenta, desde caminar hasta la jardinería. Pero los estudios demuestran que incluso breves periodos de actividad física regular y vigorosa pueden ser mucho más eficaces que la actividad ligera para prevenir enfermedades y brindar otros beneficios para la salud.

Por supuesto, la precisión es imposible al pronosticar la esperanza de vida de una persona. El estudio de Veerman es observacional: muestra asociaciones, no pruebas de que la actividad física prolongue la vida.

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Los genes, la dieta, el estilo de vida y muchos otros factores influyen profundamente en cuánto tiempo vivimos. Y a medida que aumenta la actividad física, los beneficios disminuyen.

Finalmente, el ejercicio interactúa con la salud y la longevidad, pero los estudios no pueden controlar todos los demás factores en la vida de una persona que podrían conducir a una mayor esperanza de vida, como una mejor alimentación o una mayor interacción social, dijo Rehkopf.

Sin embargo, los científicos confían en esta tendencia: cuanto más se mueva, más beneficios obtiene.