Si pregunta a los expertos en nutrición qué comer por la mañana, probablemente escuchará muchos elogios para los huevos y la avena. Pero, ¿es uno mejor que el otro?

Ambos son rápidos y fáciles de preparar, pero aportan cosas diferentes al desayuno. Los huevos suelen ser salados, mientras que la avena se suele preparar con ingredientes dulces.

Uno proviene de un animal y el otro es un cereal integral. Dependiendo de sus necesidades de salud y de lo que busque nutricionalmente, cualquiera de los dos podría ser mejor. La forma de prepararlos también puede marcar la diferencia.

La realidad es que ninguno de los dos alimentos es perfecto para todas las personas ni en todas las situaciones. Los huevos son ricos en proteínas pero carecen de fibra, mientras que la avena aporta fibra pero menos proteínas, explicó Elizabeth Klingbeil, dietista titulada y profesora adjunta de la Universidad de Texas en Austin, además de portavoz nacional de la Academia de Nutrición y Dietética.

Ambos merecen un lugar en su dieta si le gustan, y si uno se queda corto, el otro puede suplir esa falta.

Cómo afectan al colesterol

La avena puede ayudar a reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocido como el colesterol "malo", según Lindsay Malone, dietista titulada e instructora de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland.

Un tipo de fibra soluble llamada betaglucano, presente también en otros alimentos como los champiñones y la cebada, es la responsable de este efecto.

"Esta fibra se une a la bilis en el tracto digestivo y, para producir más bilis, se descompone el colesterol", explicó Malone. El hígado utiliza el colesterol de la sangre para producir más ácidos biliares, lo que ayuda a reducir los niveles de LDL. En un estudio, las personas que tomaron un suplemento de betaglucano de avena experimentaron una disminución en sus niveles de LDL después de cuatro semanas.

Los huevos, por su parte, aportan una combinación de proteínas y grasas, principalmente insaturadas. Sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta también puede ayudar a reducir el colesterol LDL.

Los huevos contienen grasas saturadas, que pueden elevar los niveles de colesterol LDL. Estas se encuentran en la yema, por lo que si desea reducir el consumo de grasas saturadas —ya sea por colesterol LDL alto, antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o simplemente para cuidar su salud cardiovascular—, una opción es usar más claras y menos yemas, explicó Klingbeil. También lo es cocinar los huevos en aceite de oliva o de aguacate en lugar de mantequilla.

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En cuanto al colesterol de los huevos, su efecto sobre el colesterol en sangre es más complejo de lo que se podría pensar. «El colesterol dietético proveniente de los alimentos no necesariamente altera el colesterol individual», afirmó Malone. Puede elevar el LDL, pero la respuesta varía de persona a persona.

La Asociación Americana del Corazón afirma que un consumo moderado de huevos puede formar parte de una dieta saludable para el corazón. Sin embargo, recomienda a las personas con niveles anormales de colesterol que tengan precaución con los alimentos ricos en colesterol, especialmente si también padecen diabetes o tienen riesgo de insuficiencia cardíaca.

Comparación

Dos huevos grandes contienen aproximadamente 12 gramos de proteína, en comparación con los cinco gramos que se encuentran en media taza de avena integral. La proteína y la grasa de los huevos pueden ayudar a sentirse saciado, explicó Klingbeil. La fibra de la avena también contribuye a mantener la sensación de saciedad, y añadir una fuente de proteína puede convertirla en un desayuno aún más completo.

Los huevos también contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita pero que no puede producir por sí mismo, lo que los convierte en una proteína completa. La avena tiene un contenido menor de algunos de esos aminoácidos, pero aun así puede contribuir a cubrir las necesidades diarias de proteínas, explicó Klingbeil.

Ambos alimentos aportan ácido fólico y hierro. Los huevos tienen más ácido fólico, mientras que la avena tiene más hierro.

Los huevos también aportan nutrientes importantes que no se encuentran en la avena común. Son uno de los pocos alimentos que contienen vitamina D de forma natural, la cual ayuda al cuerpo a absorber el calcio y a mantener los huesos fuertes. Además, proporcionan vitamina A, que favorece la salud de la piel, y luteína, un carotenoide que contribuye a la salud ocular, explicó Malone.

Sin embargo, los huevos no lo tienen todo. Les falta algo que la avena tiene en abundancia: fibra, tanto en su forma soluble como insoluble.

Si quieres más fibra

Según Klingbeil, la avena es mejor que los huevos para la salud intestinal. Sus dos tipos de fibra cumplen funciones distintas. Parte de la fibra soluble alimenta las bacterias intestinales beneficiosas, mientras que la fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y ayuda a regular el tránsito intestinal.

La cantidad exacta de cada tipo varía según la marca y el proceso de elaboración de la avena, explicó Klingbeil. La avena cortada, la avena laminada y la avena instantánea contienen una buena cantidad de ambos tipos.

Por ejemplo, media taza de avena integral seca contiene unos cuatro gramos de fibra, lo que equivale aproximadamente a una séptima parte del valor diario recomendado por la FDA (28 gramos).

Añadir a tu avena otras fuentes de fibra, como bayas, frutos secos o semillas, puede ayudarte a acercarte a la cantidad recomendada. (Los huevos no contienen fibra, por lo que combinarlos con alimentos ricos en fibra es otra forma de alcanzar ese objetivo).

Nivel de azúcar en sangre

Un tazón de avena y un plato de huevos pueden afectar sus niveles de azúcar en la sangre de manera diferente. Lo que coma con ellos también puede marcar la diferencia.

Según Klingbeil, los huevos por sí solos tienen poco efecto inmediato sobre el nivel de azúcar en sangre debido a su bajo contenido en carbohidratos. En cambio, con la avena, el nivel de azúcar en sangre suele aumentar más, sobre todo si se trata de una variedad endulzada.

La fibra de la avena puede atenuar ese aumento, ya que ralentiza la absorción del azúcar de la comida en el torrente sanguíneo. Si prefiere la avena, Klingbeil sugiere empezar con avena natural y combinarla con una fuente de proteínas, como las opciones que se indican a continuación, lo que puede ayudar a frenar el aumento de azúcar en sangre.

La línea de fondo

Los huevos y la avena tienen cabida en su rutina de desayunos saludables. Puede añadir fibra a los huevos revueltos o a las tortillas con verduras como espinacas y brócoli al vapor, o con una guarnición de fruta o tostadas integrales.

También es fácil aumentar el contenido proteínico de su avena cocinándola con leche o añadiéndole yogur griego (o cubriéndola con él), sugirió Klingbeil.

También puede combinar ambas técnicas. Malone es una gran fan de batir las claras de huevo con la avena casi al final de la cocción, y luego mantenerla al fuego y remover hasta que las claras estén bien cocidas. Esto añade proteínas y le da a su avena una textura ligera, similar al merengue; omite las yemas porque pueden hacer que la avena parezca más bien huevos revueltos.

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También recomienda encarecidamente las recetas de avena horneada para las mañanas ajetreadas. Son fáciles de preparar con antelación y normalmente llevan huevos enteros, por lo que se obtiene proteína extra de la yema.

Lo más importante es que su desayuno sea algo que realmente le apetezca. "Lo que buscamos es que la gente disfrute de lo que come, no que lo coma por obligación", dijo Klingbeil.

Un buen desayuno le aporta algunos de los nutrientes que necesita, le ayuda a sentirse saciado y es lo suficientemente atractivo como para levantarlo de la cama.