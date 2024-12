Cuarto domingo de Adviento 2024: oración, rezo y otros detalles

A pocos días de la fiesta de Navidad, pensamos en la Virgen María embarazada junto a José.

Se encienden las velas que ya se encendieron las semanas pasadas. Este domingo encenderemos la cuarta vela, que es la rosada y en Nochebuena la vela blanca. Esa vela rosada es una mezcla del morado, que ha sido rebajado por la luz que estaba pronta a llegar, explica el presbítero Luis René Sandoval Quinteros, director de comunicación del Arzobispado.

Al centro de la corona se puede colocar la cunita vacía de Jesús, como símbolo de esa espera.

Lectura para el cuarto domingo de Adviento: Bendita tú entre las mujeres

Del Santo Evangelio según San Lucas, 1, 39-45

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno entonces Isabel.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó. ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El Niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor.

Palabra de Dios.

Gloria a ti Señor Jesús.

Para reflexionar

Han sido nueve meses complicados para María y para José. Ninguno de los dos estaba preparado para este embarazo, pero ambos lo han asumido con fe y con amor.

Y se han ayudado mutuamente a vivir este período en una forma más amorosa, más humilde.

Ya casi se acaba el tiempo de la espera y están a punto de ver nacer a Jesús. A nosotros igual, ya casi se nos acaba el tiempo de Adviento y estamos por celebrar la Navidad.

Podríamos contar a los demás: ¿qué es lo que más me ha gustado en este tiempo, que quiero decirle al niño Jesús cuando lo vea?

Actividad en familia

Cada uno puede escribir en un papel algo que quiere regalarle al niño Jesús, puede ser cariño tiempo, una oración, y lo deposita dentro de la cuna. La idea es que esos regalos van a arropar al niño cuando nazca, para que no sienta frío.

Oración para el cuarto domingo de Adviento

Ya casi es Nochebuena, ya casi es Navidad. El tiempo se nos ha ido volando, pero no queremos dejar de agradecerte Padre porque nos has bendecido como familia y nos has ayudado a vivir este tiempo en oración con amor y con alegría.

Ayúdanos a que esto nunca se acabe, que sigamos orando, que sigamos amando y que seamos siempre alegres contigo.

Como familia te pedimos que esta Navidad nos regales el quedarte con nosotros en nuestros corazones y sentir que vives en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén

Para terminar todos los miembros de la familia se toman de las manos para rezar juntos un Padrenuestro.

Se encienden las luces y se canta una canción.

Con información del folleto del padre Giuseppe Liano sdb.