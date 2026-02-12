¿Debería alimentar un resfriado y matar de hambre a un enfermo con fiebre? 

Proviene de una teoría anticuada que sostiene que un resfriado enfría el cuerpo y comer puede ayudar a calentarlo, y que la fiebre calienta el cuerpo y el ayuno puede ayudar a enfriarlo. La premisa en sí es errónea: si bien la fiebre eleva la temperatura corporal, los resfriados no enfrían el cuerpo. Incluso podrías tener fiebre cuando estás resfriado.

En cuanto a si se debe comer más o menos, en la mayoría de los casos no hay evidencia convincente de que limitar la ingesta de alimentos cuando se está enfermo juegue un papel significativo en la recuperación, dijeron los expertos.

Quizás exista un enfoque más preciso. "Si se alimenta un resfriado, también se alimenta una fiebre", dijo Roy Gulick, jefe de la división de enfermedades infecciosas de Weill Cornell Medicine y médico adjunto del Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Los expertos recomiendan mantenerse hidratado y comer alimentos saludables, al menos cuando el estómago lo permita, para apoyar al cuerpo cuando se está enfermo. Este consejo es válido tanto si se trata de un resfriado, una infección de las vías respiratorias superiores causada por más de 200 virus, como de fiebre, que puede deberse a infecciones virales y bacterianas, problemas autoinmunes y reacciones a medicamentos, entre otras cosas.

“Si realmente no tienes hambre, no necesariamente tienes que comer más de lo que te apetece”, dijo Geeta Sood, profesora adjunta de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, sí es importante asegurarse de consumir suficientes calorías, proteínas y nutrientes, además de hidratación, para ayudar a tu cuerpo a recuperarse, añadió.

¿Qué muestra la investigación?

La investigación en esta área es limitada y se realiza principalmente en animales. Por ejemplo, en un estudio de 2016, se infectaron ratones con una bacteria que causa enfermedades gastrointestinales o un virus que causa la gripe. En los ratones con la infección bacteriana, el ayuno resultó protector, mientras que la suplementación nutricional fue perjudicial, según los autores. El patrón se invirtió en ratones con gripe y sepsis viral. Si bien estos resultados constituyen un material interesante para futuras investigaciones, no pueden aplicarse directamente a los humanos, según los expertos.

En humanos, investigadores que realizaron una revisión en 2021 concluyeron que existe evidencia de que nutrientes como las vitaminas y los minerales pueden contribuir a la respuesta inmunitaria del cuerpo y a combatir infecciones en general. Una revisión de 2024, que incluyó estudios más recientes realizados durante la pandemia, sugirió que las necesidades nutricionales podrían depender del patógeno específico al que se esté combatiendo y de otras variables, como la duración y la gravedad de la enfermedad, no solo de si se trata de una bacteria o un virus.

La realidad es que la mayoría de los estudios sobre cómo la nutrición afecta las infecciones solo han analizado unos pocos patógenos, afirmó David Schneider, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Stanford. Para complicar aún más las cosas, cuando se experimentan síntomas como goteo nasal o fiebre, es posible que no se sepa si se trata de una bacteria o un virus, añadió. Ambas circunstancias dificultan dar recomendaciones generalizadas sobre qué podría ser mejor para cada resfriado o fiebre, añadió.

¿Por qué pierdo el apetito cuando estoy enfermo?

El dicho tiene cierta lógica, ya que es común perder el apetito cuando el cuerpo combate una infección. A medida que el sistema inmunitario se activa, libera mensajeros químicos, conocidos como citocinas, para incitar a las células inmunitarias a combatir la infección, y esas mismas señales también le indican al cerebro que comer no es una prioridad, explicó Sharon Bergquist, médica internista y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

Si bien no se comprende bien, una teoría afirma que una caída en la ingesta de calorías y proteínas desencadena un proceso llamado autofagia, que ayuda a reciclar partes celulares dañadas y puede desempeñar un papel en la defensa inmunológica, dijo.

Dicho esto, combatir una infección es "metabólicamente muy costoso", afirmó Bergquist, explicando que, si bien se puede saltar la comida durante un día si no se tiene hambre, hacerlo durante más tiempo puede dejar una nutrición insuficiente. "Consume tanta energía y calorías que justifica la necesidad de aumentar la alimentación y la hidratación durante las enfermedades para fortalecer el sistema inmunitario", concluyó.

¿Qué puedo hacer si tengo una infección?

Las vacunas son la primera línea de defensa para ayudar a prevenir y disminuir la gravedad de algunas infecciones virales, como el covid-19 y la gripe. Sin embargo, si se enferma, puede probar algunos medicamentos que podrían ayudarle a recuperarse más rápido.

Los antibióticos atacan tipos específicos de bacterias, como las que causan faringitis estreptocócica, neumonía o infecciones del tracto urinario.

Los medicamentos antivirales pueden ayudar a tratar ciertas infecciones virales, como el coronavirus y la gripe. Tres antivirales —Paxlovid, remdesivir y molnupiravir— están disponibles con receta para tratar la covid-19 en personas con alto riesgo de complicaciones graves, y cuatro antivirales están aprobados para tratar la gripe.

También hay algunas otras cosas que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo.

Manténgase hidratado. Perder agua y electrolitos a través del sudor cuando tiene fiebre, así como por diarrea y vómitos, puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que es importante beber abundante agua y asegurarse de obtener suficientes electrolitos, dijo Gulick. Las bebidas pediátricas y las bebidas deportivas con sodio y potasio añadidos pueden ayudarle a mantenerse hidratado, y los líquidos calientes como sopas, caldos e infusiones sin cafeína pueden ayudar a aliviar síntomas como congestión, dolores corporales y escalofríos, dijo Sood. Evite el alcohol y las bebidas con cafeína, ya que son diuréticos y pueden empeorar la deshidratación.

Coma siempre que sea posible. Escuche a su cuerpo, pero cuando tenga apetito, consuma alimentos saludables e integrales ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, como frutas y verduras frescas. Una estrategia es preparar batidos o sopas, dijo Bergquist. Evite los alimentos ricos en grasas saturadas y carbohidratos procesados.

Descansa. Tómate un tiempo para descansar, ya que tu cuerpo realiza gran parte de su trabajo de reparación mientras duermes, dijo Bergquist. "No fuerces tu cuerpo, ya que quieres dedicar esa energía a tu sistema inmunitario", añadió.

Tome duchas o baños calientes. El vapor puede ayudar a descongestionar y despejar las vías respiratorias.

Pruebe el zinc. Este puede ayudar a acortar la duración de un resfriado en uno o dos días. En una revisión de 2024, los investigadores encontraron evidencia de que el zinc podría reducir la duración de los síntomas en aproximadamente dos días en comparación con un placebo, aunque el mineral se asoció con efectos secundarios leves como irritación nasal y bucal, problemas del gusto, dolor de estómago, estreñimiento, diarrea y vómitos. La mayoría de los demás suplementos no ofrecen ninguna ventaja real para los resfriados, incluida la vitamina C, que, al iniciarse al inicio de los síntomas, no ayuda a disminuir la duración ni la gravedad, según demuestran las investigaciones.

Use miel para la tos o el dolor de garganta. Los adultos y niños mayores de un año pueden agregar miel a té o agua tibia para aliviar el dolor de garganta y calmar la tos.