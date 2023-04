Deudas y emprendimiento: qué saber antes de adquirir un préstamo y cómo gestionar la deuda

Al tener una idea de negocio rondan muchas dudas en nuestra mente, quizá la más importante al inicio es si realmente el emprendimiento tiene potencial. “No todas las ideas son buenas ideas de negocio, así que hay que saber diferenciar entre las que no tienen futuro y en las que sí podemos invertir tiempo y dinero. Para determinarlo hay que hacer un análisis de mercado”, indica Daniel Paredes, administrador de empresas con especialidad en pymes.

Cuando se habla de emprender un negocio, más allá del cuestionamiento acerca de si la idea de negocio es rentable también se piensa en el capital económico que se requiere para iniciar o mantenerlo. Los expertos en pymes y economía afirman que las deudas son algo cotidiano para los emprendedores, pero esto no significa que no existan formas de gestionar los préstamos y que en algún momento se trabaje con capital propio.

Entre las preguntas que puede realizarse para saber si su idea de negocio es buena se encuentran: ¿existe una necesidad o puede desarrollarla?, ¿su idea, que es un bien o servicio, ayuda a resolver un problema?, ¿la idea es única?, ¿el potencial es mayor que el riesgo de fracaso?, ¿puede el público objetivo pagar por el bien o servicio?, ¿considera que el proyecto es rentable?, ¿hay expansión de negocio? Y ¿tiene capacidad para financiar el negocio?

Este último cuestionamiento es lo otro que se piensa al momento de emprender. Sin embargo, a pesar de que una deuda no es algo que las personas disfruten adquirir porque implica depender económicamente de una institución o entidad bancaria, es una buena alternativa para empezar o ampliar un negocio cuando se administra de forma correcta.

¿Vale la pena endeudarse por un negocio?

En varias ocasiones las deudas no solo se requieren para iniciar un emprendimiento, sino también para ampliarlo. Si este es su caso si está indeciso en adquirir un préstamo, cuestiónese primero si su negocio es rentable. Eso se determina cuando los ingresos son mayores que los egresos.

Además, es importante analizar cuánto dinero ha invertido en cosas esenciales como maquinaria o producto; también se debe calcular el beneficio del emprendimiento sacando la diferencia entre ingresos y gastos necesarios, por ejemplo, ingresos por venta de productos o servicios y los gastos necesarios como la luz, renta del local, inversión de materia prima, su sueldo, etc.

Si los beneficios están debajo de cero, es aceptable si su negocio está en sus inicios, pero si ya lleva tiempo es mejor replantear la idea. Cuando los beneficios son igual a cero, se considera rentable si puede pagar el sueldo que desea, pero debe comenzar a ver nuevas estrategias para obtener más ganancias. En caso de que los beneficios sean arriba de cero, entonces su negocio ya se considera rentable.

“Cuando hablamos de endeudamiento con entidades financieras la deuda no es buena ni mala, es una necesidad. Sin embargo, el crédito se convierte en algo malo cuando se solicita, pero se desvían los fondos. Es decir, no se aplican para el negocio sino que un porcentaje se destina para gastos personales, como un carro. Así no habrá buenos resultados”, explica Jorge Luis López, economista y experto en temas de finanzas personales.

Cómo saber si es buen momento para endeudarse

La experta en economía Mónica Gramajo opina que antes de adquirir una deuda es importante analizar la situación del negocio, si es rentable o no; la crisis económica del país y la inflación.

Hay que evaluar si el producto del emprendimiento tiene una demanda ya establecida, el interés bancario que cobraría la entidad financiera por el crédito y analizarla con el rendimiento del negocio. Lo ideal es que el 35 por ciento de los ingresos mensuales de la empresa se destinen a pagar la deuda.

Es vital saber quiénes serán los proveedores y de dónde importan la materia prima que se utilizará. “Por ejemplo, hace unos años se tuvo el problema que varios contenedores que venían de Estados Unidos se quedaron varados y se atrasaron mucho en llegar a su destino. Esto significó para varias empresas la elevación de los costos. Entonces, como emprendedor tengo que analizar qué tanto puedo aguantar ese aumento”.

La recomendación es hacer dos escenarios: el primero basándose en cómo está la economía del país en donde vive y de donde viene su materia prima; y el segundo tomando como ejemplo una crisis económica para determinar qué tanto podría soportar esa crisis.

Antes de adquirir una deuda

Previo a acudir a la entidad financiera a solicitar el préstamo los expertos recomiendan hacer un plan de negocios en el que se planteen dos escenarios de cómo operaría la empresa: uno sin el crédito y otro con el crédito. En este último es importante visualizar cómo será invertido el dinero y cómo se recuperará para hacer frente a la deuda.

Luego, hay que analizar las ofertas de crédito que ofrecen los diferentes bancos del país. Según López, hay dos tipos de deudores: aquellos que compran tasa interés y el que compra una cuota. “Por ejemplo, si se hace un préstamo de Q10 mil muchas entidades financieras dicen que le colocarán una cuota baja de Q300, pero el deudor pasará pagando por diez años. Entonces es una situación difícil. Por ello, se recomiendan los créditos con tasa de interés mensual”.

Al ya tener elegida la entidad financiera a la que solicitará el préstamo confirme con su plan de negocios y el flujo de ingresos de su negocio si puede destinar el 35 por ciento de sus ingresos para pagar la deuda. En caso de que la respuesta sea positiva, entonces acuda a solicitar la deuda para su negocio.

Cómo administrar la deuda de mi negocio

Al ya tener la deuda se recomienda que el dinero sí sea destinado para los fines por los que fue adquirido. Al ser desviados los fondos para uso personal es casi seguir que se tendrán problemas de pago. “Si solicité el préstamo para mejorar el flujo de trabajo en mi zapatería, porque antes estaba vendiendo diez pares de zapatos y ahora quiero vender quince, pero la mitad del dinero lo usaré para comprar un carro más moderno, entonces no tendré cómo reponer ese dinero y tendré problemas de pago. Además, si el banco se da cuenta que cambié el destino me pedirá que pague el crédito porque sabe que se fracasará en el pago mensual”, dice López.

El especialista añade que hay que tener claro que la caja del negocio es del negocio, por lo que no se aconseja tomar dinero para uso personal, para ello el emprendedor debe tener su propio sueldo.

La economista Mónica Gramajo recomienda hacer un calendario en donde se especifiquen las fechas de pago y colocar un recordatorio para no generar más intereses por mora. Además, si se tiene mayor rendimiento del esperado procure abonar al capital para disminuir el tiempo en que se estará pagando el préstamo.