Día del Niño: grandes héroes en la pandemia y actividades para celebrar con ellos

Una celebración diferente en honor a los consentidos del hogar. (Foto Prensa Libre: Samer Daboul en Pexels)

La celebración este año es diferente. La mayoría mayoría de familias siguen en casa y como ha sido durante esta pandemia las reuniones se limitan a los habitantes del hogar y se dan algunas celebraciones virtuales.

Luisa Vidal de Dietz, psicóloga clínica y consejera familiar y quien también tiene un centro educativo explica que los niños son los héroes de la historia durante la pandemia. “Es una población que está siendo invisibilizada y son quienes mejor se han adaptado y demostrado tener más resiliencia y adaptabilidad que algunos adultos”, expresa la experta.

Agrega también que el papel de los adultos es seguir luchando en el bienestar de esta nueva generación que está creciendo. “Aunque este año ha sido particular como padres esta etapa también nos ha unido y la vida cotidiana antes de la pandemia hacia que nos perdiéramos etapas importantes en la vida de nuestros hijos y el estar en esta cuarentena hemos compartido juegos, situaciones y nuevas oportunidades de reconexión”, reflexiona Vidal.

Luis Fernando de León, defensor de niñez y adolescencia, de la Procuraduría de los Derechos Humanos comparte que en esta fecha tiene un mensaje para los adultos y los invita a desmitificar el uso de la violencia como una forma de corregir a la niñez y a la adolescencia, aprender nuevas formas de trato y sobre derechos de niñez y adolescencia, así como denunciar toda forma de maltrato de los derechos de la niñez.

“A los niños les diría que se atrevan a soñar con un buen futuro para ellos y que ante cualquier abuso o maltrato lo denuncien y llamen al 1555”, dice el defensor y hace énfasis que esta denuncia puede hacerse en forma confidencial.

De León agrega que el 2021 debería convertirse en un año donde se trabaje un sistema nacional de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. “El 2020 desnudó el descuido en los niños y adolescentes en el país, el saldo positivo que debería dejar la pandemia tanto nacional como mundial es un cambio en el abordaje en el tema de niñez y que se convierta en una prioridad del Estado”, dice.

El contexto de los niños es vulnerable. La página de Unicef explica que actualmente son mil 200 millones los niños y niñas que viven en situación de pobreza en países de ingresos bajos y medios, unos 150 millones más que cuando se declaró la pandemia por covid-19, en el primer trimestre del 2020.

No solo hay más niños en situación de pobreza que antes, sino que los más pobres están empobreciéndose aún más, por lo que tienen más probabilidades de convertirse en víctimas del trabajo infantil o del matrimonio temprano.

Y el panorama podría empeorar aún más en los próximos meses. “El covid-19 y las medidas de confinamiento impuestas para prevenir el contagio han sumido a millones de niños aún más en la pobreza (…) Las familias que estaban a punto de escapar de la pobreza han vuelto a caer, mientras que otras están experimentando niveles de privación que nunca antes habían visto. Lo más preocupante es que estamos más cerca del comienzo de esta crisis que de su final”, ha lamentado Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.

¿Para ellos qué ha significado la pandemia y qué quieren cuando esto pase?

La nueva generación nos comparte algunos pensamientos sobre cómo han vivido estos meses.

José Carlos García García

12 años , 6to. primaria

Cantón Chuicruz, paraje Tierra Blanca, Totonicapán

Durante estos meses he convivido bastante con mi familia por la pandemia porque todos hemos estado en casa, estamos aprendiendo más sobre nosotros y dándonos más tiempo para saber cosas que nos gustan. Por nuestras actividades estábamos un poco distanciados.

Me gustaría jugar y ver a mis amigos, platicar con mi profesor que imparte educación física y salir a caminar con mi mascota. Lo que más quisiera es ir con mis abuelos que no los he visto en mucho tiempo .

Alejandra Margarita Yool Pacay

11 años, 5to. primaria

Ciudad de Guatemala

He vivido muchas experiencias bonitas con mi familia durante la cuarentena, de un lado triste por los casos de covid-19 y la enfermedad y por otro muy feliz porque he pasado tiempo con mi mamá, hemos cocinado muchas recetas, visto películas y he organizado mejor mi tiempo.

Cuando se vaya coronavirus quiero seguir compartiendo con mi familia, y con el resto de mi familia que no he visto y quiero ver personalmente a mis amigos porque solo comparto con ellos virtualmente, también pasear, salir con mi familia y convivir al aire libre y jugar afuera con las normas de higiene.

Quisiera en este momento es que el coronavirus ya no exista, que haya paz en Guatemala, que las personas puedan encontrar trabajo y puedan tener fortaleza si perdieron a alguien.

Paolo Rodríguez Carranza

11 años, 4to. primaria

Ciudad de Guatemala

Soy estudiante y ayudo a vender comida, manualidades y otras cosas a mi mamá. Como estamos con la pandemia no hemos podido hacerlo. Me gusta estar con mi familia y compartir con mis cuatro mascotas, dos gatos, un gallo y un perro. Cuando termine la pandemia quiero restaurar mi negocio. Mi deseo sería que con el dinero que haga con mi trabajo pueda ayudar a mis papás a pagar sus deudas y a viajar con ellos.

