Día internacional del abrazo: estos son sus beneficios

¡Aproveche las oportunidades para abrazar a sus allegados! (Foto Prensa Libre: Servicios).

¿Alguna vez ha pensado que los abrazos son saludables? Tanto la persona que los da como quien los recibe gozan de los beneficios que estos ofrecen. Un abrazo es un gesto de comunicación no verbal entre las personas y, según el contexto, es interpretado el mensaje.

Según Gabriela Ramos, psicóloga clínica, se trata de una demostración directa de afecto que puede ser de contención, apoyo y comprensión. En los momentos en los que no sabemos qué decir en palabras – de manera verbal -, podríamos utilizar este recurso para expresarnos. Claro, debe considerar algunos aspectos como conocer a la persona y saber si a ella le gusta este tipo de demostración de afecto.

“Debemos abrazar en los momentos adecuados, no en todas partes porque podríamos incomodar a la persona o hacerla sentir bajo presión”, señala Ramos. Y, además de considerar si a la persona le gusta ser abrazada, debemos tener presente que, más allá de la cantidad, lo especial es la calidad del abrazo.

Para la experta, si abrazamos demasiado, el abrazo podría dejar de cobrar el significado deseado y perder su sentido. “Si se da dentro del contexto adecuado, el mensaje se recibe bien. Al abusar de él, podría traducirse como posesión”, añade.

Lo recomendable es que respete a las personas, que no invada su espacio. “Si a nuestra pareja y amigos les gusta, está bien. Sobre todo, si lo hacemos en las situaciones necesarias donde no sabemos qué decir, ya que un abrazo tiene la capacidad de transmitir un fuerte mensaje”, expresa Ramos. “Es una forma no verbal de demostrar cariño, apoyo, seguridad, amistad, amor y contención”, agrega.

Abrazos para sus hijos

Una de las demostraciones más importantes de afecto entre padres e hijos son los abrazos, indica Ramos. Al abrazarse se transmite seguridad, los hijos se siente amados y protegidos. Es una manera de estrechar un vínculo, de recordarse que se quieren.

Este es un video que podría compartir con los más pequeños de la casa:

“Aprovechemos la oportunidad cuando estamos con las personas más cercanas. No perdamos el tiempo en pensarlo ya que podría alegrarles el día con este gesto. Solo tenga cuidado con quienes no les gusta”, dice Ramos.

Beneficios de los abrazos

A nivel emocional, lo abrazos nos ofrecen distintos beneficios. Por ello es sano hacerlo, ¡no espere cada 21 de enero! Aproveche las oportunidades que se le presentan, sin invadir el espacio de las otras personas.

1. Afecto. Somos seres humanos y necesitamos los abrazos de nuestros allegados: familiares, amigos o pareja. Es una manera de transmitir cariño, despierta la sensación de seguridad, sabernos queridos y que hay alguien que se preocupa por nosotros.

Somos seres humanos y necesitamos los abrazos de nuestros allegados: familiares, amigos o pareja. Es una manera de transmitir cariño, despierta la sensación de seguridad, sabernos queridos y que hay alguien que se preocupa por nosotros. 2. Contención. Cundo la estamos pasando mal, a veces no nos sirve tanto las palabras como un abrazo. Es una demostración de apoyo y seguridad. Es bueno para cuando enfrentamos situaciones difíciles, nos sentimos mejor acompañados y ayuda a sobrellevar una enfermedad.

Cundo la estamos pasando mal, a veces no nos sirve tanto las palabras como un abrazo. Es una demostración de apoyo y seguridad. Es bueno para cuando enfrentamos situaciones difíciles, nos sentimos mejor acompañados y ayuda a sobrellevar una enfermedad. 3. Libera endorfinas. También conocidas como “hormonas de felicidad”, florecen cuando intercambiamos un abrazo. “Son pequeños regalos momentáneos de felicidad. Transmite paz y puede cambiarnos el día”, agrega Ramos.

También conocidas como “hormonas de felicidad”, florecen cuando intercambiamos un abrazo. “Son pequeños regalos momentáneos de felicidad. Transmite paz y puede cambiarnos el día”, agrega Ramos. 4. Sistema nervioso. De acuerdo con Ramos, “un abrazo llega más rápido al sistema nervioso que las palabras”. Esto se debe a que las sensaciones corporales se transmiten mucho más rápido en el cuerpo, es más directo. “Podría ayudar a las enfermedades, en la demencia cuando resulta difícil entender las palabras. Un abrazo es universal y el cerebro capta el mensaje”, explica la experta.

