El covid puede aumentar el riesgo de problemas cardiacos durante años

Desde casi el inicio de la pandemia, los científicos han sabido que una infección por COVID-19 aumenta el riesgo de problemas cardiacos. Un número cada vez mayor de investigaciones sugiere ahora que este riesgo puede durar hasta mucho después de que la infección haya desaparecido.

Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California y la Clínica Cleveland, descubrió que una infección por covid duplicaba el riesgo de sufrir un acontecimiento cardiovascular grave hasta tres años después. Es más, el estudio descubrió que las infecciones lo bastante graves como para requerir hospitalización aumentaban la probabilidad de acontecimientos cardiacos tanto o más como haber sufrido previamente un infarto de miocardio.

“Muchas personas corren un riesgo aún mayor de sufrir un infarto que antes”, dijo David Goff, director de la división de ciencias cardiovasculares del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que financió el estudio. “Y las enfermedades cardiacas ya son la principal causa de muerte en nuestro planeta antes de la pandemia. Así que esto es realmente preocupante”.

Dado el volumen de pruebas que ahora relacionan el covid con la inflamación cardiaca, la insuficiencia cardiaca, la arritmia y otros problemas cardiovasculares, dijeron los expertos, los médicos deberían examinar más detenidamente los antecedentes de covid de los pacientes.

Las personas que tuvieron una infección grave “deben considerarse de alto riesgo para futuros acontecimientos cardiovasculares”, dijo Stanley Hazen, jefe del departamento de ciencias cardiovasculares y metabólicas de la Clínica Cleveland y uno de los autores del nuevo estudio.

La ciencia sobre el covid y el corazón

Cualquiera que haya tenido una infección se enfrenta a un riesgo elevado de problemas cardiacos, y las investigaciones muestran que este riesgo es mayor en torno al momento de la infección inicial y para quien tuvo la enfermedad más grave, dijo Ziyad Al-Aly, jefe de investigación y desarrollo del Sistema de Atención Médica en San Luis, Misuri, del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por su sigla en inglés).

Al-Aly analizó los datos de una base de datos nacional del VA y comparó los resultados al cabo de un año de los pacientes que habían sufrido una infección por covid y los que no. Por cada 1000 pacientes, se produjeron 23 “acontecimientos cardiacos adversos graves” más, casi 20 casos más de latidos irregulares y 10 incidentes más relacionados con trastornos de la coagulación sanguínea en el grupo covid que en el grupo de control. A los tres años, el riesgo de problemas cardiacos había descendido a niveles básicos en los pacientes que no habían sido hospitalizados, pero seguía siendo algo elevado en los que sí lo habían sido.

La investigación de Al-Aly también ha demostrado que la incidencia de problemas cardiacos a largo plazo asociados a la covid ha disminuido desde el inicio de la pandemia, a medida que el virus mutaba en cepas algo más leves y más personas se vacunaban.

Aunque la gente sigue enfermando por el covid y desarrollando problemas de salud a largo plazo por su causa, dijo Al-Aly, “es innegable que es mucho, mucho menor que antes”.

El nuevo estudio, que analizó un amplio conjunto de datos del Reino Unido de pacientes de 50 años en adelante, reafirmó algunas de las conclusiones anteriores, mostrando que los hospitalizados por COVID-19 tenían casi cuatro veces más probabilidades de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular o de morir en los tres años siguientes que quienes no tuvieron la infección.

Sin embargo, a diferencia de otras investigaciones, el estudio descubrió que para todos los pacientes que tenían una infección por covid, el riesgo elevado persistió relativamente al mismo nivel durante todo el tiempo que se dispuso de datos de seguimiento: casi tres años.

“En realidad, este es uno de los hallazgos más sorprendentes”, dijo Hazen. “No hay signos de atenuación de ese riesgo”.

Los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen hasta cuatro veces más probabilidades de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o fallecer en tres años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cómo el covid causa las enfermedades cardiacas?

Los científicos no están totalmente seguros de exactamente cómo una infección por covid causa una enfermedad cardiovascular, pero sospechan que están en juego algunas vías.

El virus puede dañar las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, lo que provoca inflamación, dijo Goff. Esto podría hacer que una placa ya acumulada de colesterol y otros materiales se rompa, forme un coágulo y obstruya un vaso sanguíneo, provocando a su vez un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.

Ese tipo de obstrucción puede causar la muerte súbita o daños posteriores en los músculos del corazón y otros tejidos, lo que en última instancia conduce a la insuficiencia cardiaca o a una arritmia, explicó Goff.

Incluso sin acumulación de placa preexistente, dijo Al-Aly, cada vez hay más pruebas de que una infección puede activar una vía inflamatoria que hace que las plaquetas se agrupen y formen coágulos que pueden obstruir los vasos sanguíneos.

También es posible que, en algunos casos, el organismo no se deshaga completamente del virus, lo que crearía una inflamación crónica de bajo grado que podría dañar los tejidos del corazón y, posteriormente, provocar una cardiopatía, dijo.

El nuevo estudio descubrió que las personas con un grupo sanguíneo que no sea O —A, B o AB— tienen un riesgo especialmente mayor de enfermedad cardiaca tras una infección por COVID-19, aunque tener un grupo sanguíneo O no elimina el riesgo por completo. No está claro por qué ocurre esto, dijo Hazen, pero parece que el grupo sanguíneo puede estar relacionado con el riesgo de coagulación.

¿Cómo proteger el corazón?

Lo primero que debe hacer es vacunarse o recibir un refuerzo, según lo indicado por los médicos. Las vacunas reducen la gravedad de una infección inicial, lo que disminuye la probabilidad de que termine en el hospital. Además, las vacunas aumentan la capacidad del sistema inmunitario para eliminar el virus, explicó el doctor Al-Aly, reduciendo las posibilidades de una infección persistente que cause inflamación crónica.

Más allá de la vacunación, los médicos sugieren prestar atención a la conexión entre el covid y las enfermedades cardiacas, especialmente si ha tenido una infección grave o ya presenta algún factor de riesgo como colesterol alto, presión arterial alta o diabetes.

Una vez que se haya recuperado de la covid, “acuda a su médico para conocer sus cifras”, recomendó el doctor Goff.

Aún se necesita más investigación para comprender cómo, exactamente, el covid incrementa el riesgo de enfermedad cardiaca y qué tratamientos podrían reducir eficazmente ese riesgo, añadió Goff. Sin embargo, tanto los médicos como los pacientes ya cuentan con algunas herramientas para abordar este problema.

Por ejemplo, en personas con mayor riesgo de enfermedad cardiaca debido al colesterol elevado o a la diabetes, los médicos podrían recomendar el uso de estatinas.

Asimismo, una dosis baja de aspirina puede ser útil para prevenir la coagulación de la sangre en pacientes de alto riesgo. Según un nuevo estudio, los pacientes que declararon tomar aspirina antes de infectarse con covid presentaron menos probabilidades de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular tras la infección, en comparación con aquellos que no la tomaron.

Si ha tenido una infección grave por covid, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiaca adoptando una dieta saludable, como la dieta DASH, realizando actividad física regular, manteniendo un peso corporal normal, evitando fumar y exponerse al humo de segunda mano, y asegurándose de descansar bien cada noche.

Incluso si no ha tenido una infección grave por covid, estas medidas también contribuirán a proteger su corazón.