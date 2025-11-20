Este verano, Mekalah El-Amin se masajeó el cuero cabelludo hasta dos horas al día con la esperanza de aumentar el crecimiento y la densidad del cabello.

Con los dedos o con un masajeador eléctrico de mano, que cambiaba de posición cada pocos minutos para no descuidar ninguna zona, se frotaba con suavidad el cuero cabelludo con la esperanza de estimular los folículos de sus rizos.

“Por el bien del contenido y de mi propia investigación personal, permítanme dedicar un tiempo para ver qué funciona”, comentó El-Amin en una entrevista telefónica desde su casa en Los Ángeles, refiriéndose a su cuenta de TikTok, donde compartía con regularidad su progreso.

Cada vez son más las personas que centran su atención en el cuero cabelludo para combatir la comezón, la resequedad y aumentar la densidad capilar. Recurren a tutoriales de TikTok, a sueros caros que contienen péptidos, ceramidas y ácido hialurónico, y acuden a spas para que les examinen los folículos pilosos bajo un microscopio. (Algunas personas incluso viajan a Asia para probar estos spas).

Algunos en la industria de la belleza podrían decir que el cuero cabelludo es la nueva tendencia.

El término “suero para el cuero cabelludo” tuvo una popularidad promedio mensual de más de 910.000 búsquedas, visualizaciones y publicaciones en Google, TikTok e Instagram combinados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, un aumento del 77 por ciento en comparación con el año anterior, según Spate, una empresa de análisis de mercado. Mientras tanto, el término “masajeadores del cuero cabelludo” creció un 57,7 por ciento y “tratamiento del cuero cabelludo” creció un 4,3 por ciento en las mismas plataformas durante ese mismo período, en comparación con el año anterior, informó la empresa.

Es difícil obtener estadísticas sobre cómo se utilizan los productos para el cuidado del cuero cabelludo y quién los utiliza, porque el mercado sigue siendo bastante especializado. El 41 por ciento de los estadounidenses que experimentan cambios en su cabello utilizan sueros, aceites o productos similares, aunque los problemas capilares graves solo afectan “en gran medida” a una minoría, según los datos de un estudio realizado en agosto por YouGov.

Aunque los tratamientos para el cuero cabelludo son un tema en tendencia en internet, para mujeres y hombres de distintos orígenes, ¿de verdad funcionan? ¿Y por qué los consumidores sin afecciones específicas del cuero cabelludo —como la dermatitis seborreica, la descamación posparto o la alopecia— se suben al tren?

“Estoy totalmente a favor de las personas que cuidan su piel, y me parece que la piel del cuero cabelludo es la nueva tendencia”, afirmó Maryanne Senna, dermatóloga y directora del Centro de Excelencia en Pérdida de Cabello del Hospital y Centro Médico Lahey en Burlington, Massachusetts.

“Si de verdad están experimentando pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello, entre otros síntomas, entonces realmente necesitan buscar la ayuda de un médico profesional como un dermatólogo certificado ” , agregó.

El-Amin se enteró de los masajes virales de dos horas en el cuero cabelludo a través de otra usuaria de TikTok que captó una gran atención en internet tras atribuir el crecimiento y la retención de su cabello a las prolongadas sesiones de masaje.

Es cierto que el aumento del flujo sanguíneo, a través de la estimulación del cuero cabelludo, ayuda al crecimiento del cabello, aseguró Crystal Aguh, dermatóloga autorizada y directora del Programa de Piel Étnica de la Facultad de Medicina Johns Hopkins.

Pero, ¿era necesario masajear durante dos horas?

No, admitió El-Amin, al igual que Aguh, que lo describió como algo “muy excesivo”. “Ahora lo hago en mis días de aseo, como una vez a la semana”, aseguró El-Amin. “Ojalá hubiera un gorro o algo que te puedas poner y que te masajee”.

Amy Chang, una influyente de belleza en Los Ángeles, dijo que cuando comenzó a lidiar con la irritación del cuero cabelludo y la pérdida de cabello hace unos 10 años, investigó y probó tratamientos para el cuero cabelludo, y compartió sus resultados con su audiencia.

“Nuestro cuero cabelludo es una prolongación de la piel de la cara”, explicó Chang en una entrevista en video.

Hace poco, compré 24 botellas de un suero para el crecimiento del cabello durante un viaje por Corea del Sur porque contiene espículas, agujas microscópicas derivadas de esponjas marinas que perforan suavemente el cuero cabelludo para una absorción más profunda del producto. Chang, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, afirmó que, gracias a su régimen para el cuero cabelludo, mejoró la densidad de su cabello.

El atractivo de estas tendencias radica en que el cabello es importante para las personas y puede influir en su posición social, explicó Aguh.

En la actualidad, la mayoría de las grandes marcas de productos para el cuidado del cabello ofrecen algún tipo de suero para el cuero cabelludo, desde productos básicos de farmacia, como Dove y Head & Shoulders, hasta otros de gama más alta, como Act & Acre, Briogeo y Olaplex, que presentaron este año su suero Scalp Longevity Treatment para satisfacer esta creciente demanda.

“Al igual que el cuidado de la piel consiste en prepararla y protegerla, el cuidado del cuero cabelludo es fundamental para conseguir un cabello sano y resistente”, dijo mediante un comunicado Amanda Baldwin, directora ejecutiva de la empresa.

Cécred, marca de cuidado capilar fundada por Beyoncé, se convirtió en una opción popular entre las mujeres que intentaban regenerar su cabello y mejorar su densidad, y su ahora famoso suero Restoring Hair & Edge Drops se agotaba con frecuencia. La empresa informó que vendió un frasco cada 16 segundos y tuvo una lista de espera de más de 100.000 personas desde noviembre de 2024 hasta julio de 2025.

“Es algo que sí puede ser debilitante si no lo controlas”, dijo El-Amin sobre su dermatitis seborreica. “Creo que en los últimos cinco años más o menos, he visto un repunte de los productos que están más orientados hacia el cuero cabelludo para los que no tengo que tener una receta médica”.

Dicho esto, Senna insiste en que las personas sin afecciones cutáneas quizás puedan prescindir de esos productos.

“Si no tienes ningún problema, no deberías sentir el gran impulso de conseguir todos esos productos para ponértelos en el cuero cabelludo, porque, de nuevo, no solo es probable que sea innecesario, aunque se sienta bien o sea divertido, sino que en muchos casos podría provocar irritación, inflamación y otros problemas del cuero cabelludo”.

Brandy Welch, farmacéutica y entusiasta del cabello natural en Washington, DC, dijo que, como no tiene ninguna afección en el cuero cabelludo, no hace mucho más que lavarlo cada semana y confía en que puede mantener su salud de forma natural.

“Me gusta pensar en los productos como accesorios, si es que eso tiene sentido”, comentó. "Técnicamente, ¿puedo pasar el día sin usar bolso? Sí, puedo. Pero hay algunas personas que solo quieren tener cierto accesorio".

El aumento de la popularidad de los spas para la cabeza dedicados al cuero cabelludo es evidente en TikTok, donde una simple búsqueda de “spa japonés para la cabeza” da como resultado varias decenas de videos con millas de visitas que muestran tratamientos que tienen lugar en todas partes, desde San Diego a Denver y, por supuesto, Tokio. En Masa.Kanai, un spa japonés para la cabeza en Nueva York, los usuarios pueden someterse a su popular sesión de 60 minutos a partir de los 300 dólares, mientras que la sesión de 90 minutos cuesta 330 dólares (hay spas similares donde se venden tratamientos a partir de 35 dólares).

A los clientes se les analiza el cuero cabelludo con una cámara microscópica antes de aplicarles un tratamiento personalizado a base de hierbas y un masaje en la cabeza. El tratamiento ha tenido tanta demanda que el salón hace poco se amplió a un segundo local en Manhattan, donde también ofrecerá tratamientos de spa para la cabeza.

“Tomó tiempo para que la gente por fin se interesara, quizás hace cinco o seis años, cuando los estadounidenses iniciaron la tendencia del autocuidado”, explicó Ritsuko Borges, fundadora del spa craneal de Masa.Kanai y cosmetóloga desde hace más de 30 años.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“En Japón, los spas para la cabeza son algo básico que hace todo el mundo”, añadió.

Según Senna, aunque los spas capilares son estupendos para relajarse y cuidarse, no son un sustituto de la atención médica, sobre todo en el caso de personas “con graves síntomas en el cuero cabelludo”.

“En realidad, al final del día, el único peligro es para la cartera de una persona”, concluyó.