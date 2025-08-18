“Ellas emprenden, tú impulsas”: La feria de emprendimiento donde podrá conocer distintos productos artesanales hechos en Guatemala

El próximo 19 de agosto se efectuará una feria de emprendimiento en la que se promocionarán las iniciativas de distintas mujeres guatemaltecas. El evento es organizado por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Rafael Landívar y el proyecto Women's Empowerment for Central America (WE4CA).

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de una experiencia en la que el talento, la creatividad y la fuerza emprendedora de mujeres guatemaltecas se unen en un solo lugar:

“Ven y descubre productos auténticos, hechos con propósito y apoya a las emprendedoras que están transformando sus comunidades”, indican los organizadores.

En el evento se ofrecerán productos artesanales como mermeladas, conservas, textiles, bisutería, cosmética natural, velas, chocolates, pan, entre otros.

Fecha

Martes 19 de agosto de 2025

Hora

De 8 a 20 horas

Lugar

Edificio H de la Universidad Rafael Landívar (Vista Hermosa III, zona 16 capitalina)

Precio

Entrada libre y gratuita. Sin embargo, se aconseja llevar dinero en efectivo para la compra de productos.

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.