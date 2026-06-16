Envejecimiento y salud: la proteína que podría ayudar a entender las diferencias entre hombres y mujeres

El envejecimiento es un proceso natural de la vida y se manifiesta como un deterioro fisiológico progresivo. Aunque muchas personas prefieren no pensar en el paso del tiempo, este forma parte de la existencia humana. Sin embargo, existen diferencias significativas en la forma en que hombres y mujeres envejecen, y una proteína podría ayudar a explicar estas variaciones.

Un grupo de investigadores internacionales destacó que la proteína SIRT7 podría formar parte de la respuesta celular al estrés y al envejecimiento, por lo que sería clave para comprender las diferencias en salud y envejecimiento entre ambos sexos.

La National Library of Medicine señala que los seres humanos están expuestos de forma constante a factores de estrés exógenos y endógenos. Como respuesta, el organismo activa mecanismos compensatorios a nivel celular, tisular y orgánico. Estos procesos pueden acelerar el envejecimiento, por lo que la acción de la proteína SIRT7 podría contribuir a reducir sus efectos.

Los investigadores determinaron que SIRT7 podría desempeñar un papel importante en las diferencias biológicas que influyen en la salud, el desarrollo de enfermedades durante la vejez y el proceso de envejecimiento.

La agencia EFE destaca que SIRT7 mantiene la homeostasis fisiológica y protege contra el envejecimiento al actuar como guardián de la integridad genómica, sensor dinámico y modulador del estrés.

El estudio, liderado por el Instituto Josep Carreras y Mass General Brigham, de Boston, Estados Unidos, explora cómo la disminución de SIRT7 altera la homeostasis metabólica, acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de patologías relacionadas con la edad.

Además, los investigadores señalan que los efectos de SIRT7 podrían ayudar a explicar las diferencias en el envejecimiento entre hombres y mujeres. En este contexto, el análisis de los cromosomas sexuales constituye una de las líneas de investigación más prometedoras.

Según el estudio, la base de estas diferencias podría encontrarse en los cromosomas sexuales. Mientras los hombres poseen un cromosoma X y uno Y, las mujeres tienen dos cromosomas X, aunque uno permanece inactivo para mantener el equilibrio genético, según detalla Milenio.

Mantener un cromosoma X inactivo provoca que el cromosoma activo incremente su actividad, lo que puede volver más vulnerable al ADN frente a daños y generar mayor inestabilidad genómica. Esto podría favorecer el envejecimiento celular y diversas enfermedades, con consecuencias potencialmente más graves en las mujeres.

La investigación, publicada en la revista Nature, destaca que las alteraciones en la actividad del cromosoma X podrían afectar el desarrollo de las células sanguíneas e inmunitarias, lo que generaría efectos distintos en las enfermedades según el sexo.

Asimismo, los investigadores consideran que este hallazgo podría contribuir a comprender mejor la transformación maligna de estas células y los mecanismos que las protegen frente a alteraciones genéticas que favorecen el desarrollo de cánceres hematológicos.