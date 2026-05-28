¿Es seguro el blanqueamiento dental?: consejos para una sonrisa más blanca

La salud bucodental ha cobrado cada vez más relevancia, especialmente en asuntos relacionados con la estética dental, lo que ha llevado a muchas personas a experimentar con métodos de blanqueamiento en casa. Sin embargo, algunos de estos procedimientos pueden tener consecuencias.

En la actualidad es más común emplear métodos caseros para blanquear los dientes; sin embargo, no todos son funcionales e incluso pueden dañar el esmalte o las encías. Antes de usar un método casero, odontólogos recomiendan realizar una evaluación dental y contar con acompañamiento profesional durante el proceso.

Mónica Sada, impulsora de nuevas soluciones en el ámbito del cuidado dental doméstico, resaltó: “La consciencia de cuidarse a todos los niveles incluye lucir unos dientes bonitos”.

El procedimiento está destinado a aclarar el tono de los dientes y busca eliminar manchas superficiales y profundas que pueden desarrollarse por el consumo de café, té, vino o tabaco, así como por el envejecimiento natural del esmalte.

Antes de iniciar cualquier blanqueamiento, los especialistas insisten en la necesidad de una valoración profesional, ya que —destacan a EFE— no todos los pacientes son candidatos y el estado previo de la boca resulta determinante para los resultados.

La evaluación permite detectar problemas como caries, sensibilidad dental o enfermedades de las encías, que pueden agravarse si no se tratan antes del blanqueamiento.

Luego de la evaluación, también deben seguirse recomendaciones para mantener el color. La doctora Clara Roc, odontóloga especializada en estética dental, subraya la importancia de evitar remedios caseros vistos en redes sociales y buscar métodos respaldados que puedan realizarse en casa.

Además, destaca que para conservar el color blanco se debe mantener:

una higiene correcta

acudir a revisiones odontológicas cada seis meses

Es importante mantener el blanqueamiento con buenos hábitos en casa. (Foto cedida por Unikskin / EFE)

Tratamientos desde casa

El blanqueamiento clínico se caracteriza por ofrecer resultados más rápidos, aunque implica el uso de agentes como el peróxido de hidrógeno.

“Aunque el blanqueamiento clínico ofrece resultados inmediatos, suele ser un proceso doloroso debido al uso de peróxidos, además de implicar un costo elevado y visitas recurrentes a la consulta”, señala Mónica Sada.

Frente a este modelo, han surgido soluciones basadas en nuevas tecnologías que buscan reducir la sensibilidad y facilitar el proceso.

“Esta propuesta no busca desplazar al dentista, sino democratizar el cuidado estético dental a través de productos fáciles, seguros, prácticos y eficaces, desde la comodidad del hogar”, añade.

El objetivo, según los expertos, no es sustituir la consulta odontológica, sino complementar los tratamientos profesionales y mantener sus resultados en el tiempo.

Los sistemas actuales combinan geles blanqueadores con tecnologías lumínicas para potenciar su efecto. Entre ellas destacan las luces LED y la tecnología de luz infrarroja cercana.

Estos dispositivos permiten realizar el tratamiento de forma progresiva e integrarlo en la rutina diaria. Su diseño responde a la demanda de comodidad y versatilidad, con características como el uso inalámbrico o la portabilidad.

Además, el gel utilizado en estos sistemas incorpora formulaciones específicas.

“El gel contiene 18% de PAP (ácido ftalimidoperoxicaproico) y menta, que elimina manchas sin causar sensibilidad. Blanquea de forma progresiva y segura mientras protege el esmalte y las encías”, se detalla en las especificaciones del producto.