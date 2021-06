“Es un milagro de vida”: la increíble historia del bebé prematuro que sobrevivió contra todo pronóstico

Richard Hutchinson es un bebé que nació unos cinco meses antes de la fecha prevista del parto y los médicos les dijeron a sus padres que “se prepararan para lo peor”. Ahora su historia se ha viralizado porque, contra todo pronóstico, acaba de llegar a su primer año de vida.

Richard llegó a este mundo con menos de medio kilo de peso y acaba de ser nombrado por el Guinness World Records como el “bebé más prematuro del mundo en sobrevivir”.

Los orgullosos padres del bebé, Beth y Rick Hutchinson, siempre habían luchado por tener familia. La pareja contó a los medios que, desafortunadamente, perdieron un primer embarazo cuando la madre sumaba siete semanas de gestación. Luego, tomaron varios tratamientos clínicos hasta que después de un año lograron un nuevo embarazo, el de Richard.

Los primeros meses de gestación todo parecía bien, pero a las 20 semanas la madre sufrió complicaciones que adelantaron el parto cuatro meses antes de lo previsto, sin que los médicos pudieran hacer nada para evitarlo.

Richard llegó al mundo el 5 de junio del 2020 con 21 semanas y dos días de gestación, en Minneapolis, EE. UU. Era tan pequeño que cabía en la palma de una mano y pesaba apenas 340 gramos.

“No se siente real. Todavía estamos sorprendidos por ello, pero estamos felices. Es una forma en que podemos compartir su historia para crear conciencia sobre los nacimientos prematuros”, dijo su madre, Beth Hutchinson.

“Es un bebé muy feliz. Siempre tiene una sonrisa en su adorable carita. Sus brillantes ojos azules y su sonrisa me atrapan en todo momento”, agregó en declaraciones publicadas en varios medios internacionales.

Richard weighed just 340 grams when he was born in 2020.

— Guinness World Records (@GWR) June 11, 2021