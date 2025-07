¿Es verdad que algunos animales “presienten” temblores? Esto revela la ciencia

Los últimos episodios de temblores en Guatemala han dejado pérdidas humanas y numerosos damnificados. Estos eventos han generado preguntas sobre cómo predecir un sismo y qué medidas de prevención tomar, como mantener lista la mochila de las 72 horas.

Una de las inquietudes que han surgido es si los animales sienten o no antes de que sucedan desastres. Personas sobrevivientes del terremoto de Guatemala del 4 de febrero de 1976 relataron que, minutos antes del sismo de 7.5 grados ocurrido a las 3 horas, los perros aullaban. La tragedia dejó cerca de 23 mil muertos en ese momento.

En otras partes del mundo también se han reportado comportamientos inusuales en animales antes de desastres. El 26 de diciembre de 2004, un fuerte terremoto y posterior tsunami en el océano Índico afectó las costas de Bangladesh, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, Malasia e India, con más de 200 mil víctimas mortales.

National Geographic documentó que, según testigos, antes de que las olas gigantes azotaran, animales salvajes y domésticos parecían presentir lo que estaba por ocurrir y huyeron a tiempo.

Los elefantes gritaban y corrían hacia terrenos altos; los perros se negaban a salir al exterior e, incluso, “los animales del zoológico corrieron hacia sus refugios y no se los pudo convencer para que volvieran a salir”, según el reporte.

La creencia de que los animales salvajes y domésticos poseen un sexto sentido y pueden anticipar terremotos existe desde hace siglos. La BBC, por ejemplo, publicó en 2022 una investigación en la que describe que la primera referencia registrada sobre un comportamiento animal inusual antes de un desastre natural se remonta al año 373 a. C., cuando el historiador griego Tucídides informó que ratas, perros, serpientes y comadrejas abandonaron la ciudad de Hélice en los días previos a un terremoto catastrófico.

El medio europeo destacó entonces un trabajo Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Alemania. El estudio consistió en registrar los patrones de movimiento de diferentes animales (vacas, ovejas y perros), en una granja en la región sísmica de Italia. "Se colocaron collares con chips a cada animal, que enviaban datos de movimiento a un ordenador central cada pocos minutos entre octubre de 2016 y abril de 2017. Durante este período, las estadísticas oficiales registraron más de 18 mil sismos en la región, desde pequeños temblores de tan solo 0,4 de magnitud hasta una docena de terremotos de magnitud 4 o superior, incluyendo el devastador terremoto de 6,6 de magnitud", cita el texto.

Los investigadores encontraron evidencia de que los animales de granja comenzaban a cambiar su comportamiento cerca de 20 horas antes.

¿Por qué podrían sentir previo a un desastre?

Rosario Barrios, entrenadora de perros de Cool Dog, explica que aunque existen estudios no hay algo concluyente. "Considero que los perros tienen una percepción más fina que la nuestra. Ellos pueden detectar ciertas cosas que nosotros no percibimos. Los movimientos telúricos generan ondas sísmicas que llegan antes del temblor en sí. Son imperceptibles para los humanos, pero son las que detectan los aparatos sísmicos y las aplicaciones que alertan sobre un posible terremoto. Es posible que un perro sí es capaz de sentir esa primera onda sísmica… aunque no lo he estudiado a profundidad", comparte.

"Además, existen aparatos para controlar el ladrido de los perros, que funcionan con sonidos sónicos que nosotros no escuchamos, pero ellos sí. Entonces, si una sonda sísmica emite algún tipo de sonido o vibración, probablemente el perro puede detectarlo", agrega Barrios.

Por su parte, el veterinario Victor Girón, del Centro Médico Los Álamos, explica que en el caso de los perros tienen audición más aguda. "Es posible que tengan una mayor sensibilidad a las vibraciones", expresa.

Girón y Barrios concuerdan en que existe un tipo de evolución que hace, que los perros estén perdiendo en parte ese actuar. "Podría ser por el sedentarismo, o tal vez porque ya están tan acostumbrados a que nosotros los protegemos. Como humanos hemos contribuido a que esos sentidos extraordinarios que antes tenían se reduzcan un poco", dice Girón como una opinión personal.

Barrios agrega que en 1976, hace 49 años el rol de los perros era distinto: eran perros guardianes, estaban al aire libre todo el día y más en contacto con su entorno y eso les podría permitir una mayor interacción con su entorno.

El Financiero publicó en 2023 un video en que se motiva a crear mayores investigaciones para entender el fenómeno de los animales frente a un sismo.