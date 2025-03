Ginecóloga guatemalteca conquista TikTok y comparte claves sobre menopausia y terapia hormonal

Su perfil de TikTok, @medifemgt2.0, tiene cerca de medio millón de seguidores, y a diario se comunica con ellos por esta vía y por sus redes sociales asociadas a su clínica.

"Me gusta subir información y contenido sobre ginecología y obstetricia a mis redes sociales para mis pacientes. Decidí fundar Medifem para que las personas de Guatemala y de cualquier país puedan informarse sobre la medicina femenina", dice en su página web, que también guarda un listado y registro con múltiples estudios y reconocimientos.

Entre estos destacan su título como médico en el 2013, el reconocimiento como una de las mejores estudiantes de la Maestría en Ciencias Médicas con especialidad en Ginecología y Obstetricia del Hospital Roosevelt, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el 2018, y un curso en el 2024 de Vacunación y nuevas técnicas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), la infección que causa más casos de cáncer de cérvix o cervicouterino en las mujeres guatemaltecas.

Recientemente, la profesional fue premiada en los Chapin Awards, en la categoría de Mejor contenido de nutrición, salud y bienestar. Para obtener una cita, en ocasiones, los pacientes deben esperar hasta un mes debido a la alta demanda, pero abrió un espacio en su agenda y compartió con Prensa Libre parte de su rutina, las dudas más frecuentes de sus pacientes y otros cuestionamientos que surgen durante la menopausia.

La entrevista fue de cerca de 20 minutos porque luego tomaría brevemente su desayuno y empezaría la jornada. Su agenda podría ser infinita, pero también ha tenido que ponerse límites para cuidar su salud, de eso y más nos habla en este artículo.

¿Qué le ha impresionado más en su carrera al brindar apoyo a las mujeres?

De todo, pero me impactan especialmente las pacientes jóvenes con cáncer de cérvix. Aunque las guías médicas indican que el riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta con la edad, tuve una paciente que falleció a los 23 años a causa de cáncer de cérvix.

Las guías estadounidenses recomiendan realizar el Papanicolaou a partir de los 25 años, pero no siempre debería ser una regla estricta. También hay pacientes jóvenes con cáncer de endometrio.

A veces, en TikTok dicen que los médicos somos gordofóbicos, pero no es así. En lo personal, cuando veo a una paciente con sobrepeso, reconozco los factores de riesgo que esto representa. Además, algunos pacientes no consultan a tiempo por falta de educación.

Uno de los casos que más recuerdo en mis prácticas en el Hospital Roosevelt es el de una paciente que llevaba casi un día convulsionando en su casa. Su esposo no quería llevarla al hospital porque creía que estaba endemoniada. Le llevaron pastores y sacerdotes, pero en realidad padecía eclampsia, una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y otras afecciones. La madre falleció y dejó a tres o cuatro hijos huérfanos. A veces se piensan que en los hospitales nacionales mueren las pacientes, pero a veces por falta de información llegan muy tarde.

Usted se mantiene cerca de sus pacientes a través de sus redes. ¿Qué experiencia ha tenido?

En la mayoría de mis videos nunca digo: “Vengan a consulta”. Por el contrario, siempre les digo: “Vayan con su ginecólogo”, porque ese es el objetivo: que logren detectar cualquier problema a tiempo. Muchos de los seguidores están en otros países.

En ocasiones, algunas personas me han dicho que, gracias a esta guía, acudieron con su ginecólogo para consultar sobre problemas como una menstruación irregular que aparece cada tres meses, lo cual no es normal, entre otros casos. A veces creen que estoy en las redes solo por marketing, pero si vienen, buenísimo; y si van con otro médico, también está bien.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes de las pacientes sobre la menopausia?

Están preocupadas por si les va a pasar o no, pero todas las mujeres llegaremos a esa etapa y no se puede evitar. Se sabe que ocurre entre los 45 y 55 años. Aquí en Guatemala, el promedio también está dentro de ese rango. Si sucede antes, estamos hablando de una menopausia prematura.

Algunas mujeres presentan síntomas y otras no. Lo único que podemos hacer es disminuir las molestias. A veces aparecen los conocidos bochornos o calores intensos; también hay cambios de humor, insomnio o dolores de cabeza. Sin embargo, muchas mujeres no presentan ningún síntoma.

Las molestias no son hereditarias, y esa es otra creencia común: que si a su madre le fue mal, a ellas también les irá mal. En realidad, cada mujer es distinta. En general, hacer ejercicio y mantener un peso saludable ayuda a mejorar la situación, pero no lo garantiza.

¿Es positivo utilizar hormonas o terapia hormonal durante la menopausia?

Un estudio realizado en el 2002 en Estados Unidos reportó un aumento en los casos de cáncer de mama y problemas cardíacos asociados al uso de esta terapia. Durante un tiempo, los médicos dejaron de prescribirla. Sin embargo, estudios posteriores determinaron que el riesgo estaba relacionado con la edad de las pacientes.

Actualmente, se toman en cuenta diferentes criterios para recetarla o no. Se evalúan factores como obesidad, hipertensión y otros problemas de salud de la paciente. No se puede afirmar de manera general que todas las mujeres deban usarla o evitarla; cada caso debe analizarse de forma individual.

¿Mientras más edad tenemos, es más difícil bajar de peso?

La edad influye, pero en muchas ocasiones no se toman medidas para llevar un estilo de vida saludable y alcanzar el peso ideal. Lo más recomendable es visitar a un nutricionista para recibir una guía adecuada.

Su horario es muy agitado. ¿Cómo logra equilibrarlo?

Es complicado porque antes trabajaba de 7 a 21 horas, o incluso más. Poco a poco lo he ido moderando porque no tenía tiempo para hacer ejercicio ni para comer bien, lo que me llevó a estar en prediabetes. Esa fue una alerta para poner límites a mi tiempo de consultas y a mi ritmo de vida. Ahora me muevo más, trato de comer mejor e incluir otros pasatiempos, como el fútbol.

¿Algo adicional que quiera decir a sus pacientes?

Busquen hacerse sus chequeos. Tratemos de cambiar esa mentalidad que tenemos en Guatemala sobre la medicina curativa, porque usualmente asistimos a consulta solo cuando nos duele algo o cuando ya tenemos un problema, pero no como una medida de prevención para asegurarnos de que estamos bien.