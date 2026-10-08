Good Run 2026: una carrera entre senderos naturales para apoyar a niñas y mujeres

La carrera familiar Good Run se celebrará ahora en senderos naturales. Para esta tercera edición, la del 2026, se han preparado recorridos de 5K y 10K en medio de la naturaleza.

Además de ofrecer una experiencia distinta a los participantes, la actividad busca recaudar fondos para el programa de salud e higiene menstrual Ciclos que Florecen, que beneficia a 450 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de La Fragua, Zacapa, un propósito solidario que mantiene desde su primera edición.

"La Good Run sigue evolucionando para ofrecer una experiencia diferente a los corredores, sin perder de vista nuestro propósito social. Cada inscripción fortalece Ciclos que Florecen y nos permite ampliar el impacto del programa en las comunidades donde trabajamos", expresó Erick Ramírez, gerente de Comunicaciones y Recaudación de Fondos de Good Neighbors Guatemala.

Bajo el lema "Corremos por ellas", la carrera se celebrará el domingo 11 de octubre del 2026, a las 7 horas, en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, bulevar Lourdes 0-50, zona 16 de la capital.

Los corredores podrán elegir entre las categorías de 5K y 10K. La actividad incluirá sesiones de zumba, activaciones de los patrocinadores y otras actividades para que toda la familia pueda disfrutar.

La inscripción tiene un costo de Q150 para ambas categorías y debe efectuarse a través del sitio www.eventrid.com.gt.

El kit incluye playera oficial, medalla, dorsal y bolsa boutique; y se estará entregando el sábado 10 de octubre, de 8 a 17 horas, en el salón 2 del Parque de la Industria, 8a. calle 2-33 zona 9,

En la edición del 2025, la Good Run reunió a 500 participantes y recaudó Q75 mil, que fueron destinados al programa Ciclos que Florecen, en beneficio de niñas y jóvenes de Acatenango, Chimaltenango, a quienes se entregaron kits de higiene menstrual.

Este año, la organización espera reunir una cifra similar para beneficiar a 450 niñas y mujeres de La Fragua, Zacapa.

Fecha

Domingo 11 de octubre

Hora

7 horas

Lugar

Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, bulevar Lourdes 0-50, zona 16 de la capital

Categorías

5 kilómetros

10 kilómetros

Precio

Q150

Inscripciones

Disponibles en www.eventrid.com.gt

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