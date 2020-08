Herramientas y utensilios que no deben faltar en casa

Tener las herramientas básicas le ayudará a hacer sus propias reparaciones. (Foto Prensa Libre: Pixabay).

Así como se planifica la compra de muebles y aparatos eléctricos, también debe hacerse con las herramientas básicas, como un martillo o un destornillador. Existe una lista de utensilios que no deberían faltar, porque estos ayudan al mantenimiento o reparación de la casa. Y tener a mano los implementos para el jardín y la cocina le facilitará sus tareas.

Si está equipando su casa, puede adquirir estas herramientas en conjunto o bien irlas buscando de una en una. Pueden ser nuevas o usadas. Lo importante es que siempre tenga un conjunto de utensilios básicos de reparación y mantenimiento para enfrentarse a situaciones inesperadas.

Una herramienta de calidad puede durar varios años, por lo que es una buena inversión en casa.

A continuación, se enlistan los utensilios que no pueden faltar en el hogar.

Caja de herramientas

Lo que no puede faltar es una caja de herramientas, grande y resistente, para guardar la mayoría de las herramientas que ayudarán en la reparación del hogar y así tenerlas listas ante cualquier emergencia. Las más comunes son las cajas de 20 pulgadas.

En una caja de herramientas se debe tener un martillo, útil para sacar clavos y meter tarugos, indica Juan Antonio Marroquín, experto en herramientas Truper, Cemaco. Adquiera uno que no sea ni muy grande, ni muy pequeño, de peso promedio entre 300 y 450 gramos. También unas pinzas de punta para cortar cables, una regleta para conectar cualquier herramienta eléctrica, así como una extensión eléctrica.

En la caja se recomienda tener pegamento PVC, teflón y una llave de tubo, ya que se utilizan para reparación de tubería. También una lija para quitar impurezas de las superficies, una linterna de baterías y, como mínimo un alicate, destornillador de punta plana y uno de punta de cruz, ya que son los más comunes.

Otra sugerencia que le será de gran utilidad son las brocas para metal, concreto y madera, así como un barreno, ya sea de cable o inalámbrico.

Una llave ajustable o “cangrejo” le evitar tener varias llaves de diferentes medidas; una navaja multiusos, serrucho de carpintero, una cinta métrica, cinta de aislar y una brocha no deben faltar en su kit de herramientas. Una mascarilla y lentes de protección también es buena opción tener, por si la emergencia lo requiere. Y no olvide una escalera.

Utensilios para la jardinería

Si tiene un jardín o plantas en su casa, hay una serie de herramientas que le facilitarán las tareas de podado y lo relacionado para dar bienestar a las flores. Ana Domínguez, jardinera, recomienda tener un kit de accesorios, el cual está conformado por pala de cavar, rastrillo, azadas, tijeras de podar y tijeras normales, pero de tamaño pequeño. Aptas para utilizar en macetas de jardín. Si su jardín es más grande, puede optar por un cortasetos y si tiene un huerto, es ideal que tenga etiquetas para diferenciar el sembrado.

Herramientas en la cocina

La cocina es el área de la casa donde más utensilios se requieren a diario, por lo que no debe faltar un juego de cuchillos que sean de diferentes tamaños y utilidades, por ejemplo, para cortar pan, carne, pelar frutas, etc. Si desea, aunque no siempre es necesario, se puede tener un afilador de cuchillos para que corten siempre a la perfección.

También es importante tener una tabla para picar, de material resistente y antideslizante. Vasos medidores, licuadora, batidora de mano y de pinzas, así como espátulas, pelador, rallador y abrelatas.

Una batería de ollas y sartenes de buena calidad son indispensables para preparar cualquier platillo.