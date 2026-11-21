Aunque es poco común ver procesionar las imágenes de la Pasión en vísperas del Adviento, la venerada imagen de Jesús de la Caída, del templo de San Bartolomé Becerra, recorrerá las calles este fin de semana, con lo que culminará la peregrinación histórica por diferentes templos de Antigua Guatemala.

“La peregrinación de Jesús Nazareno de la Caída está ya en su última etapa este fin de semana: el día de hoy, sábado 21, y mañana 22, domingo de Cristo Rey, salimos en los últimos cortejos”, explica Eduardo Pereira, vocero de la hermandad.

La procesión extraordinaria comenzó el 31 de octubre y, desde entonces, la imagen ha recorrido las calles para visitar diferentes templos:

Viernes 30 de octubre: ermita de Santa Lucía y templo de Nuestra Señora de La Merced

ermita de Santa Lucía y templo de Nuestra Señora de La Merced Domingo 8 de noviembre: templo de San José Catedral

templo de San José Catedral Sábado 14 de noviembre: Escuela de Cristo

Escuela de Cristo Viernes 20 de noviembre: San Francisco el Grande

La peregrinación concluirá este fin de semana con dos recorridos:

Sábado 21 de noviembre: a las 16 horas saldrá de San Francisco el Grande para regresar a la Escuela de Cristo, donde llegará a las 18 horas

a las 16 horas saldrá de San Francisco el Grande para regresar a la Escuela de Cristo, donde llegará a las 18 horas Domingo 22 de noviembre: a las 9 horas saldrá de la Escuela de Cristo, entrará al Cementerio General San Lázaro y continuará hacia su templo de San Bartolomé Becerra, donde culminará el recorrido a las 19 horas

“Estará visitando a los difuntos como un homenaje póstumo a aquellos que fueron devotos del Nazareno de la Caída y estará ahí por al menos 3 horas. Posteriormente saldrá con dirección a su aldea, a su templo, que lo estará esperando con júbilo, con quema de pólvora y de cohetillos”, explica Pereira.

A lo largo de la peregrinación, cientos de devotos han acompañado el recorrido de Jesús de la Caída. (Foto Prensa Libre: Cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

Un encuentro especial

Además de su paso por el cementerio, el retorno de Jesús Nazareno de la Caída a su templo, en San Bartolomé Becerra, este domingo 22 de noviembre, quedará marcado por un signo especial: el recibimiento de su Madre.

“El día de mañana (domingo), una sorpresa o primicia que podría darles a ustedes como Prensa Libre es que la Virgen de Dolores del templo de San Bartolo saldrá a recibir a Jesús de la Caída y formará parte del cortejo de retorno al templo de San Bartolo”, compartió el vocero.

La procesión llegará a su templo a las 18.30 horas, aproximadamente, en compañía de la Virgen María, sacerdotes, devotos, feligreses y autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes.

Según Pereira, quien cita datos del Inguat y del Ministerio de Cultura y Deportes, la imagen de Jesús de la Caída mueve a más de 1 millón de personas en Antigua Guatemala durante la quinta semana de Cuaresma. También recibe visitantes y devotos cargadores de diferentes departamentos de Guatemala y de países como El Salvador, México y Nicaragua.

Devotos han preparado alfombras para recibir a Jesús de la Caída en cada uno de sus recorridos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

“Les pido que puedan asistir a esta actividad histórica, que está dejando también ese precedente, no solo para la hermandad, sino para la historia de una de las imágenes icónicas del tiempo litúrgico de la cuaresma, resguardada en el templo de San Bartolomé Becerra”, agrega.

Motivo de la peregrinación de Jesús de la Caída

El vocero de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída explica que esta peregrinación tiene diversos propósitos. El primero es el remozamiento del templo de San Bartolomé Becerra, que ha incluido la restauración del techo, el cambio de estructura, la pintura de paredes, la renovación de las instalaciones eléctricas, la instalación de cámaras de seguridad y la colocación de un artesonado de madera.

“Para no tener a Jesús en la sacristía o guardado en lo que le llamamos su cuarto o donde está su ropero, planificamos esta peregrinación histórica”, explica.

La procesión también celebra las vísperas del 125 aniversario del cortejo procesional, que se conmemorará el quinto domingo de Cuaresma del 2027.

Recorrido del sábado 21 de noviembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída)

Por último, la clausura de la peregrinación coincide con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que la Iglesia católica celebra este domingo 22 de noviembre y que marca el fin del tiempo ordinario y da paso al Adviento.

“Tenemos la procesión más grande de la Cuaresma en La Antigua Guatemala, y esto sería en vano si tenemos la iglesia descuidada. Por ello también se están realizando los cambios respectivos en el techo y en todo lo que se está remozando, para que sea parte del cuidado de Jesús Nazareno de la Caída y de lo que adentro se vive, como los actos litúrgicos, la sacristía donde permanecen los enseres y también las bodegas que resguardan las pertenencias de Jesús de la Caída”, expresa Pereira.

Este sábado 21 de noviembre, la procesión saldrá de San Francisco el Grande a las 16 horas para regresar a la Escuela de Cristo, a las 18 horas.

El domingo 22 saldrá a las 9 horas de la Escuela de Cristo, entrará al Cementerio General San Lázaro y continuará hacia su templo de San Bartolomé Becerra, donde culminará el recorrido a las 19 horas.