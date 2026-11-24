En el 2027, la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria cumplirá 100 años desde que fue reconocida bajo la advocación de Cristo Rey, el 6 de febrero de 1927.

En vísperas de cumplirse 100 años de aquel acontecimiento, la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, anunció la “Procesión Extraordinaria Conmemorativa del Centenario de Advocación de Cristo Rey”.

El solemne cortejo procesional tendrá lugar el domingo 7 de febrero del 2027 y comenzará con la eucaristía que se celebrará a las 9 horas en el templo parroquial.

A las 10.30 horas, la procesión saldrá para recorrer las calles y avenidas del centro de la ciudad. Se espera su retorno a las 19 horas.

El recorrido pasará por otros templos emblemáticos de la ciudad de Guatemala, como Nuestra Señora de la Merced, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Beatas de Belén, El Calvario, la Catedral Metropolitana y el Santuario de San José.

Según la publicación de la Hermandad de Cristo Rey, este será “un acontecimiento histórico que nos convoca a celebrar cien años de devoción y amor a Cristo Rey”. La hermandad invita a acompañar “con fe y devoción” el recorrido que “quedará grabado en la historia de nuestra parroquia y hermandad”.

La procesión extraordinaria se celebrará justo antes del inicio de la Cuaresma, pues el Miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de este tiempo litúrgico, será el 10 de febrero del 2027.

Más de un siglo de devoción

La imagen de Jesús Nazareno de Candelaria fue consagrada el 3 de febrero de 1917 en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria por el arzobispo fray Julián Raymundo Riveiro y Jacinto, como reconocimiento a la devoción de sus fieles durante siglos.

Según registros de la hemeroteca de Prensa Libre, esta fue la primera consagración que se realizó en el Valle de la Ermita.

En 1927, la Iglesia de Candelaria celebraba diez años de la consagración de su imagen, acontecimiento que coincidió con la primera celebración en Guatemala de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, mejor conocida como Cristo Rey, que el papa Pío había instituido el 11 de diciembre de 1925.

La celebración tuvo lugar el 6 de febrero de 1927 en el templo de Candelaria, por lo que, desde entonces, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria fue reconocida bajo la advocación de Cristo Rey.

Entre los rasgos de Jesús de Candelaria destacan las facciones mestizas y los ojos verdes, tallados en la madera.

El mismo Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, le tenía tanta devoción que le escribió el poema A Jesús de Candelaria y le mandó a confeccionar una túnica morada en agradecimiento por haber ganado el Nobel en 1967.