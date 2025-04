Juego de cartas UNO: solución al debate de respuesta a una carta +2

Cada cierto tiempo vuelve a surgir este debate sobre el juego de cartas Uno, que es de los más jugados desde finales del siglo XX.

El juego lo desarrolló Merle Robins en Ohio en 1971, pero luego Mattel lo adquirió en 1992.

El Uno es un juego de estrategia con una complejidad baja que sigue entreteniendo a familias y amigos en la actualidad.

La finalidad del juego consiste en quedarse sin cartas en la mano, pero cuando solo le quede una carta por jugar debe avisar con la palabra "UNO".

Si se llega a olvidar este detalle, y alguien más se da cuenta, deberá tomar dos cartas como castigo.

Dentro de las cartas especiales del UNO está el Chupate 2 (+2) y Chupate 4 (+4) que por mucho tiempo han sido objeto de debate.

Son cartas que se deben jugar estratégicamente y pueden marcar la diferencia entre ganar y perder la partida.

Chúpate 2: con la carta +2, quien la ponga hará que el próximo jugador tenga que robar dos cartas de la baraja.

Chúpate 4: la carta +4 es la negra y es la más temida del juego, ya que obliga al próximo jugador a robar 4 cartas del mazo. También da la opción de cambiar de color

La cuenta RealTimeRating compartió un mensaje en X, donde afirma que el propio juego confirmó en redes que no está permitido jugar una carta de +2 con otra de +2.

De igual forma, no se puede sumar un +2 a un +4.

Esto ya se había publicado años antes, pero el debate continuaba.

"Si pones una carta +4, debes robar 4 y se saltar tu turno. No puedes poner un +2 para que la siguiente persona robe 6. Sabemos que lo has intentado", dice la publicación de 2019.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019