Luis Pedro Paz, comunicador y docente universitario, de la Universidad Rafael Landívar reflexionó sobre el valor del servicio con estudiantes del Liceo Frater y del Colegio San Pablo, quienes participaron con gran interés en este conversatorio en el Miniauditorio de la Biblioteca de la Universidad Rafael Landívar.

Con su carisma y conocimiento, el docente Paz, generó mucha confianza al compartir sus vivencias de cómo en el desarrollo de su infancia fue aprendiendo el valor del servicio y por qué es tan importante poner en práctica esa misión a la que somos llamados y cómo se relaciona con la vocación y el sentido de vivir.

Durante su intervención, planteó cómo nace el servicio, el cual tiene que ver con nuestra vocación de vida o misión. Aunque tiende a parecer complejo, sí hay formas de descubrir cuál es ese propósito de vida al que estamos llamados, comentó.

El servicio se materializa en las manos, tiene que ver con lo que nos apasiona, lo que nos hace despertarnos todos los días, lo que nos provoca ilusión.

Al respecto los estudiantes compartieron lo que les gusta hacer, como el deporte, las matemáticas y la música. La alumna Camila Maria Briones Medrano, de 5to. Bachillerato en Ciencias y Letras, cuestionó si cuando se sirve a los demás, debería ser recíproco. Al respecto, el docente expresó que esa acción tiene que ver con la conciencia, y quien más recibe no es el que aprende, sino el que da. Comprendiendo a la vez que debemos estar abiertos a recibir otras cosas, que no sean tangibles, como la sabiduría, estar abiertos a recibir cosas que no esperábamos.

La inquietud de María Paula España Petzey, del mismo grado y carrera, fue sobre cómo reconocer si el servicio se hace desde el corazón, y no por llamar la atención ante las demás personas.

Fernando José Flores Mejía y Miguel Esteban Carias Larios, del Liceo Frater, también opinaron sobre el tema del valor del servicio, y por qué a muchas personas les cuesta tanto ponerlo en práctica.

Pero, más allá de las manos, el servicio también involucra el corazón y la mente. Conoce más sobre cómo llevar a vida diaria este valor en este video.

Ahora, autoevalúate con el cuestionario.

Cargando…

“Si haces un favor, no lo recuerdes, pero si te ayudan nunca lo olvides”. Luis Pedro Paz

Juventud con Valores es un proyecto de Prensa Libre con el apoyo de Banco Industrial. Descargue la hoja de trabajo sobre el servicio y espere más videos sobre otros valores con la participación de estudiantes y especialistas en las redes de Prensa Libre.